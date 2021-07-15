В TOP10 производителей дженериков попали три российские компании

«ФВ» совместно с IQVIA составили рейтинг производителей дженериков на российском рынке в 2020 году. В TOP20 попали 10 российских и 10 зарубежных компаний. При этом в первой десятке оказались три российские компании.

Отечественные производители активно наращивают обороты на рынке воспроизведенных препаратов, практически все компании показали двузначный рост продаж. В 2020 году дженерики поставляли 564 производителя. Доля российских и зарубежных распределилась примерно поровну. Объем рынка дженериков в прошлом году составил 487,4 млрд руб., это на 17% больше, чем в 2019 году.

В 2018-м и 2019 годах состав первой десятки компаний по объему продаж воспроизведенных препаратов не менялся. Производители лишь поменяли свои позиции. Так, в 2018 году лидером была Teva, а в 2019 году им стала KRKA.

В 2020 году в TOP10 попали три российские компании: «Биннофарм Групп» (объединяет «Синтез», «Биоком», «Биннофарм», «Алиум»), «Фармасинтез» и «Отисифарм».

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