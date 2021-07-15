РФПИ раскритиковал статью Reuters о сорванных сроках регистрации «Спутника V»

РФПИ выступил с резкой критикой статьи Reuters, посвященной задержкам по регистрации в Европе «Спутника V». Ранее Reuters уже сообщал, что производители вакцины не смогли подать все документы EMA в срок до 10 июня. Теперь издание добавляет, что на начало июня регулятор не получил практически никакой информации о производстве вакцины, а данные о клинических испытаниях были неполными.

Reuters добавляет, что разработчики вакцины не смогли подтвердить французской делегации, что основной банк клеток вакцины соответствует конкретным нормам ЕС по предотвращению заражений. Также издание со ссылкой на свои источники пишет, что EMA не хватает индивидуальных регистрационных карт, где бы описывались зафиксированные в ходе испытаний побочные эффекты, а кроме того, неясно, как специалисты отслеживали результаты получивших плацебо пациентов.

По данным тех же источников, EMA оценивает такие недостатки в подаче данных как «значительные», по шкале от «незначительных» до «критических». Другие собеседники Reuters отмечают, что работники института Гамалеи не привыкли работать с иностранными регулирующими органами, поэтому не всегда знают, какую информацию предоставлять.

В ответ РФПИ заявили в Телеграм-канале «Спутника V», что статья Reuters основана «на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби».

В фонде добавили, что материал содержит «грубейшие ошибки» и дезинформирует читателя. По словам РФПИ, российские специалисты продолжают «тесное взаимодействие с EMA».

«В частности, инспекторы EMA завершили оценку соблюдения стандартов клинического исследования вакцины и провели проверку производственных площадок в рамках оценки надлежащих правил производства препарата. В результате осуществленной инспекции специалисты EMA не выявили критических замечаний и представили положительный отзыв в рамках оценки клинического исследования «Спутника V», – добавляют в фонде.

Особую критику РФПИ вызвало то, что Reuters в своей статье основывается практически только на анонимных источниках. Единственный указанный не анонимно эксперт Сэсил Черкинский опроверг свою же приведенную Reuters цитату, о том, что французская делегация осталась «разочарованной».

«Эти слухи с тех пор были научно опровергнуты, и я отмечаю, что наш обмен мнениями от 2 мая отражен в вашей заметке лишь 2 месяца спустя, и, видимо, материал направлен на подрыв доверия к вакцине «Спутник V», – написал Черкинский.

Также РФПИ пишет, что благодарит Reuters за внесение в публикацию позиции фонда, но просит «провести внутреннее расследование в парижском офисе Reuters и принять меры против сотрудников агентства, распространяющих заведомо ложную и некорректную информацию».

Николай Соколов

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