Biogen и InnoCare разделят эксклюзивные права на препарат от рассеянного склероза

Американская Biogen и китайская InnoCare Pharma объявили о заключении лицензионного соглашения в отношении препарата с МНН orelabrutinib, который потенциально может быть использован для лечения рассеянного склероза (РС). Стоимость сделки составит до $937,5 млн. Американская Biogen и китайская InnoCare Pharma объявили о заключении лицензионного соглашения в отношении препарата с МНН orelabrutinib, который потенциально может быть использован для лечения рассеянного склероза (РС). Стоимость сделки составит до $937,5 млн.

По условиям соглашения Biogen получит эксклюзивные права на orelabrutinib для лечения РС во всем мире, а за пределами Китая – для терапии некоторых аутоиммунных заболеваний. InnoCare сохранит эксклюзивные права на препарат по всему миру для применения в области онкологии, в Китае – для лечения некоторых аутоиммунных заболеваний.

InnoCare получит авансовый платеж в размере $125 млн и $812,5 млн в виде поэтапных платежей по мере достижения ключевых точек разработки и коммерциализации лексредства, компания также имеет право на получение многоуровневых роялти от будущих продаж любого продукта, полученного в результате ее сотрудничества с Biogen.

Orelabrutinib – высокоселективный ингибитор тирозинкиназы Брутона, предназначенный для перорального приема пациентами, страдающими от рассеянного склероза, рака, а также определенных аутоимунных заболеваний. На данный момент препарат проходит II фазу клинического исследования на пациентах с рецидивирующим РС.

Biogen – международная биотехнологическая компания, базирующаяся в Кембридже, штат Массачусетс (США), основана в 1978 году. Компания специализируется на разработке препаратов для лечения неврологических заболеваний. Выручка Biogen в 2020 году составила $13,4 млрд, чистая прибыль – $4 млрд.

InnoCare Pharma – китайская биофармацевтическая компания, зарегистрированная в 2015 году в Пекине и специализирующаяся на разработке и коммерциализации лекарств для лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Доход компании в 2020 году составил $201 млн, убыток – $71,7 млн.

В начале июня швейцарская Novartis подписала соглашение о сотрудничестве с цюрихским стартапом Cellerys, проводящим КИ препарата для терапии рассеянного склероза, и сообщила о намерении приобрести этот стартап. Финансовые показатели сделки не раскрываются.