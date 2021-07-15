Как обеспечить лекарственную безопасность страны

Объём финансирования отечественной системы здравоохранения составляет около 3-4 % ВВП. При сохранении финансирования на таком уровне о кардинальных изменениях в системе лекарственного обеспечения говорить не приходится. Иными словами, если ничего не менять, то здравоохранение и дальше будет работать с выделенными программами и существующей системой льготного лекобеспечения, которая охватывает 12% населения страны.

Да, у нас работают целевые онкологическая и кардиопрограммы, расширен список ВЗН, под патронажем главы государства учреждён благотворительный фонд «Круг добра». Но все эти инструменты направлены на лечение хронических заболеваний либо в стадии обострения, либо на позднем этапе. А ведь профилактика или лечение на ранних стадиях намного эффективнее как клинически, так и экономически.

При этом в сфере лекобеспечения много лет существует ряд структурных проблем, которые нужно оперативно решать, если мы не хотим ухудшения ситуации. Например, необходимо «осовременить» оценку технологий здравоохранения – уйти от правила нулевого влияния на бюджет в период первого календарного года при включении в списки ВЗН. При применяемом сейчас подходе фармацевтические компании часто оказываются перед выбором: снижать цену на инновационный препарат ниже минимальной референтной цены или вообще не выпускать препарат на рынок.

Для обеспечения продолжительности инновационного цикла, в который ежегодно инвестируются от 10 до 25 % от оборота, компания должна быть по определению прибыльной. И инновации должны проходить комплексную оценку, по итогам которой будет определена цена препарата, соответствующая его вкладу в обеспечение продолжительности и качества жизни пациента.

Инвестиции в фармацевтическое производство и инновации ведутся на долгосрочной основе. Для любой компании, выходящей на рынок, вне зависимости от того, российская она или иностранная, очень важна последовательность проводимых политик, предсказуемость рынка и регуляторной среды, обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности. Все это, в первую очередь, вопросы доверия. А оно как дорогая китайская ваза – если разобьётся, её можно склеить, но трещины всё равно будут видны. «Ваза» доверия фармпроизводителей пока не разбилась, но «стол», на котором она стоит, очень сильно трясёт.

Фармацевтический рынок трясёт по многим причинам: первый опыт принудительного лицензирования, многочисленные примеры системных нарушений патентных прав оригинаторов, обсуждение «за закрытыми дверями» правила «второй лишний» (предполагает, что на аукционах по закупке препаратов из перечня стратегических значимых преимущество будут получать фармкомпании с препаратами, локализованными на территории ЕАЭС по полному циклу – GxP News), которое делает «лишними» инвесторов и пациентов.

Подобные инициативы представляются в последнее время все чаще и чаще как вопрос национальной безопасности, когда на фоне пандемии компании разделяются на «свои» и «чужие». Но вспомните, как эффективно еще год назад с началом пандемии мы вместе решали вопросы, которые возникли перед нами как перед индустрией.

Безусловно, нам нужны национальные приоритеты. Тем не менее, рассматривая целесообразность тех или иных инициатив в сфере обеспечения населения лекарствами, нужно прежде всего помнить, что конкуренция – двигатель развития любого рынка, в том числе и фармацевтического. А монополизация останавливает развитие и создаёт дополнительный риск обеспечения лекарствами.

Национальная безопасность страны – это в первую очередь защищённость, достойное качество и уровень жизни граждан. Всего этого невозможно достичь без гарантирования лекарственной безопасности, когда каждому гражданину доступны современные, безопасные и качественные препараты, которые назначаются врачом по медицинским показаниям, а вне зависимости от страны производства.

Когда у нас есть общая задача, мы можем очень эффективно ее решать. Вопрос эффективности лекарственного обеспечения мы обсуждаем много лет, и у нас есть рецепты его решения. Осталось понять, есть ли у нас желание найти комплексное решение этого вопроса в диалоге. Если желание есть, то возможности и ресурсы всегда найдутся.

gxpnews