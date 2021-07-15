ФАС за два года добилась снижения 7 тысяч цен на препараты

Федеральная антимонопольная служба России с 2019 по 2020 год добилась снижения 7 тыс. цен на жизненно важные препараты, заявил в интервью «Комсомольской Правде» замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев.

В 2015 году ФАС России переняла полномочия по тарифному регулированию. Ведомство обнаружило, что регулирование цен на лекарственные препараты подвержено манипуляциям. Так, многие компании, например, регистрировали уже существующий на российском рынке препарат в «другой» лекарственной форме, дозировке, с другим количеством таблеток и оформляли его как новый продукт с более высокой ценой. Нижегородцев рассказал, что в 2016 году по поручению президента ведомство провело анализ цен на жизненно важные препараты.

«Мы сравнили цены на эти препараты в России с ценами на них в 43 странах, включая страны Европы. Выяснилось, что у нас они были одними из самых высоких в мире, что вызывало справедливое возмущение граждан. После этого последовало поручение сформировать новый подход к регулированию цен на жизненно важные препараты и, соответственно, мы поменяли всю систему ценообразования», — рассказал Нижегородцев.

Замруководителя ФАС добавил, что ведомство вернуло «научный подход к регулированию цен, пересчитав стоимость препаратов с учетом регистрационных экспертиз на миллиграммы и миллилитры активного вещества».

«Таким образом, мы сразу же снизили цены на многие лекарственные препараты. По поручению президента мы провели в течение 2019-2020 года пересмотр и перерегистрацию цен на все жизненно важные препараты. Уже в рамках этого поручения мы проанализировали 14 тыс. цен и снизили более 7 тыс. цен в среднем на 35%. Экономия составляет более 35 млрд руб. в год», — рассказал Тимофей Нижегородцев.

Также в ФАС отметили, что уравновесить ситуацию на фармрынке помогли меры по урегулированию цен на оригинальные препараты и дженерики с учетом регистрационных экспертиз.

«Во всех странах, где есть ценовое регулирование цены на дженерики регулируются на основе снижения цен по отношению к оригинальному лекарственному препарату. Сейчас у нас реализован такой же подход. Уровень снижения цен на дженерик определяется стоимостью оригинального лекарственного препарата… Таким образом, у нас сейчас выстроена логичная система: оригиналы не должны стоить дороже, чем в референтных странах. Дженерик не может стоить дороже оригинала. И чем дороже оригинальный препарат, тем сильнее снижается цена на его копию», — заявил замглавы ФАС.

Он добавил, что ведомству пришлось также ограничить оптовые и розничные надбавки, установив предельные коэффициенты для дистрибьюторов и аптечной розницы.

gxpnews