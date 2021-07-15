СМИ сообщают о росте доли импорта медоборудования в РФ

В течение последних пяти лет темпы импорта медоборудования в РФ продолжили расти, а доля отечественной продукции на рынке не превышает 30%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА). Планировалось, что за пять лет по базовым видам оборудования и изделий доля произведенной в РФ продукции достигнет 40%, но в реальности она оказалась в полтора раза меньше.

Таким образом, принятая в 2015 году Минпромторгом в рамках ФЦП «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности» подпрограмма по импортозамещению медоборудования и изделий до 2020 года так и не достигла целевых показателей. В Счетной палате (СП) изданию подтвердили, что по итогам 2020 года доля российской продукции составила 28,8%, а в 2019 году при плане 36% фактический показатель оказался на уровне 27,2%.

Для реализации подпрограммы Минпромторгу на текущий год из бюджета было выделено 4,38 млрд руб. Но кассовое исполнение оказалось на 15% ниже запланированного, добавили в СП. Уточняется, что причина — в позднем проведении конкурсных процедур, длительном согласовании нормативных актов, определяющих предоставление субсидий локальным производителям.

Между тем импорт медтехники и медизделий в 2015–2020 годах в среднем, напротив, удвоился, сообщает издание со ссылкой на НРА. По словам аналитика агентства Марии Сулимы, максимальный рост показали оборудование для легочной терапии (ИВЛ), МРТ и рентгена. Так, на закупку аппаратов ИВЛ в 2020 году направлено $577,9 млн, что вдвое больше, чем в 2015 году. Аппаратов МРТ в прошлом году закуплено на $143,7 млн — также вдвое больше, чем в 2015 году, техники для рентгена — на $843 млн, что втрое больше показателей 2015 года. Основные поставщики — Китай, Германия и США. В Счетной палате связывают увеличение доли импорта в денежном выражении в том числе с ростом цен на зарубежную продукцию, отмечает газета.

gxpnews