Британский регулятор одобрил сделку AstraZeneca с американской фармкомпанией Alexion

Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании одобрило покупку британско-шведской компанией AstraZeneca американской фармацевтической фирмы Alexion за $39 млрд, сообщает Reuters.

По данным агентства, CMA начало рассмотрение сделки в мае этого года, чтобы выяснить, может ли она повлиять на конкуренцию в Великобритании или на других рынках. Ранее в этом месяце сделка была одобрена на уровне ЕС.

Соглашение о том, что AstraZeneca приобретет Alexion за $39 млрд, было достигнуто в декабре 2020 года. Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2021 года. Агентство отмечает, что в руководстве AstraZeneca произойдут перестановки после завершения слияния.

Alexion производит препараты для лечения сложных и редких заболеваний в сфере нефрологии, неврологии, обмена веществ, онкологии и заболеваний крови.

gxpnews