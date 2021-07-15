Нижегородская областная фармация выиграла спор о ценообразовании на препарат от COVID-19

Нижегородская областная фармация добилась отмены постановления Региональной службы по тарифам Нижегородской области об административном правонарушении и штрафе в 100 тыс. руб. Последняя полагала, что аптечное предприятие завысило цену на препарат фавипиравир.

Первый Арбитражный апелляционный суд признал правоту ГП «Нижегородская областная фармация» в споре с Региональной службой по тарифам Нижегородской области по поводу стоимости препарата фавипиравир. Апелляционная инстанция подтвердила, что организация не завышала цену на лекарство, следует из постановления от 12 июля, которое опубликовано в системе «Мой арбитр».

В Региональную службу по тарифам на госпредприятие пожаловался депутат Госдумы в октябре 2020 года. Он указал, что в нескольких аптеках «НОФ» лекарственный препарат фавипиравир («Коронавир») продавался по цене 11,5 тыс. руб. за упаковку. В декабре 2020 года регулятор провел административное расследование, признал, что аптечная организация нарушила закон в части порядка ценообразования, и оштрафовал ее на 100 тыс. руб. «НОФ» не согласилась с вынесенным решением и обжаловала его в Арбитражном суде Нижегородской области, но безуспешно. Тогда предприятие подало апелляционную жалобу.

Как следует из материалов дела, в сентябре прошлого года «НОФ» приобрела у «Р-Фарм» «Коронавир» по цене 10972,5 руб. (в том числе НДС) за упаковку. В начале октября указанный препарат был передан в аптеки по цене 11410,3 руб. за упаковку.

Распоряжением правительства от 12 октября 2020 года № 2626-р данное лекарство было включено в Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения и минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Согласно Госреестру предельных отпускных цен с 21 октября была установлена предельная отпускная цена для производителя в размере 5 тыс. руб. за упаковку.

Спустя неделю «НОФ» издала приказ и установила розничную цену на указанный препарат в размере 6250 руб. Стало быть, «предприятию могло быть вменено несвоевременное проведение переоценки лекарственного препарата», говорится в постановлении апелляционного суда.

Однако нормативное регулирование сроков, в которые организация, осуществляющая розничную продажу медикаментов, обязана произвести переоценку лекарства, приобретенного до его включения в Перечень ЖНВЛП, отсутствует. Следовательно, все претензии к предприятию беспочвенны.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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