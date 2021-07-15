Герман Иноземцев: «PharmaSpace и PharmaTrace переживают 4PL эволюцию»

Проект прямых контактов и контрактов производителей и аптечных сетей на российском фармацевтическом рынке PharmaSpace вышел на новый этап развития. Сейчас он вливается в проект фармацевтического логоператора «Сантэнс» и становится частью сервисов направления fulfillment (хранение, комплектация и прямая поаптечная доставка для клиентов).

В рамках улучшения клиентских сервисов в формате 4PL «Сантэнс» интегрировала принципы и сервис B2B стартапа PharmaSpace, ставшего победителем номинации «Digital-проект 2020 года» конкурса «Платиновая унция».

Параллельно с этим процессом, в группе компаний «Сантэнс» сообщили о старте процесса интеграции сервисов мониторирования и корректного репортирования в СМДЛП компании PharmaTrace и подписного абонементного сервиса SaaS под брендом Check, Track&Trace (CTT). Большинство новых клиентов группы компаний уже сейчас заключают договора на комплексное обслуживание по принципу 4PL.

Как отметили в ГК «Сантэнс», клиентам доступны практически все 4PL услуги: таможенное оформление, хранение, обработка, логистика, управление складскими запасами, аналитика. Также у группы компаний есть производственная лицензия, необходимая для легитимного сервиса по маркировке, стикеровке и сопровождению продукции по всей цепочке в системе МДЛП. А теперь еще и активно развивающийся сервис фулфилмента, включающий в себя все операции по розничной обработке товара и его поаптечную доставку под нужды классических аптек и представителей e-coma.

«Мы очень рады, что сможем первыми предложить полный комплекс услуг нашим клиентам в рамках сервиса 4PL, — прокомментировал PR/GR директор ГК «Сантэнс» Герман Иноземцев. — Как мне кажется, и производители, и ритейлеры должны быть свободны от «головной боли» по вопросам доставки и наличия в необходимых и достаточных объемах своей продукции по всему нашему рынку и системе лекарственного обеспечения. Это позволит им сконцентрироваться на скорейшей разработке, эффективном производстве лекарственных препаратов и на комплексном сервисе конечным покупателям и пациентам. Все это можно сделать теперь в наиболее ресурсосберегающем виде, а значит, это позволит удерживать цену, себестоимость и маржинальную рентабельность на приемлемом уровне».

«Все возможности, предоставляемые ГК «Сантэнс» на российском фармрынке для производителей и аптечных сетей, в полной мере доступны теперь и клиентам PharmaSpace, — сообщил руководитель департамента продаж направления fulfillment ГК «Сантэнс» Алексей Дубенсков. — Наша команда будет осуществлять контакты и контракты как с производителями, так и с фармрозницей уже от имени «Сантэнс». Также мы можем предоставлять им бесшовный сервис по организации так называемых моноканалов напрямую от производителей к аптечным сетям».

Информация от компании:

Группа компаний «Сантэнс» — информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России.

Аптечный фулфилмент (fulfillment) – полный комплекс операций с момента заключения договора поставки между аптечной сетью и производителем и до получения товара аптеками. Включает в себя операции складской обработки товаров и их доставку: прием товаров и адресное хранение на складе, подбор товара по поступившим заявкам, их комплектацию, упаковку, отгрузку на доставку, доставку до РЦ или по аптекам. «Сантэнс» осуществляет перевозку лекарственных препаратов в полном соответствии с правилами надлежащей практики перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения.

Услуги аптечного фулфилмента осуществляются ГК «Сантэнс» на территории складского комплекса класса «A» с полноценной офисной и административной инфраструктурой: площадь – 15 607 кв.м, кол-во доков – 28 шт., кол-во мест хранения – 22 тыс. п/м. Линия автоматического подбора A-frame – 1 600 каналов, кол-во ячеек подбора – более 30 тыс. шт. Конвейерная линия SSI SCHAFER PEEM Gmbh, сборка до 250 тыс. строк/сутки. Удобная транспортная доступность на юге Московской области (непосредственно с выездом на ЦКАД) и возможность быстрой доставки до клиентов и распределительных центров доставки.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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