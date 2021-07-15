Замглавврача Майкопской больницы приговорили к восьми годам колонии за взятку от дистрибьютора МИ

Майкопский городской суд Республики Адыгея приговорил бывшего заместителя главврача Майкопской городской клинической больницы Оксану Волик к восьми годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от дистрибьютора медизделий в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при поставках медицинской мебели в клинику. Сначала Волик отрицала вину, однако признала содеянное и раскаялась в последнем слове. Уголовное дело в отношении гендиректора краснодарской компании ООО «Альфа-Мед» Юлии Промысленко, обвиняемой в подкупе и даче взятки, выделено в отдельное производство и еще рассматривается судом. Майкопский городской суд Республики Адыгея приговорил бывшего заместителя главврача Майкопской городской клинической больницы Оксану Волик к восьми годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от дистрибьютора медизделий в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при поставках медицинской мебели в клинику. Сначала Волик отрицала вину, однако признала содеянное и раскаялась в последнем слове. Уголовное дело в отношении гендиректора краснодарской компании ООО «Альфа-Мед» Юлии Промысленко, обвиняемой в подкупе и даче взятки, выделено в отдельное производство и еще рассматривается судом.

По версии следствия, с июня 2019 года Оксана Волик, занимавшая должность заместителя главврача по организационной работе среднего и младшего медицинского персонала, договорилась через посредника – начальника отдела продаж дистрибьютора медизделий – о покровительстве на торгах в обмен на взятку в размере 15% от суммы контрактов.

В общей сложности, с июня 2019 по март 2020 года замглавврача в четыре приема получила взятку в виде денежных средств и мобильного телефона Honor на общую сумму 1,721 млн рублей. Взамен замглавврача информировала дистрибьютора о потребностях медучреждения и согласовывала технические задания для конкурсов через мессенджер WhatsApp. В результате поставщик и клиника заключили контракты на поставку медицинской мебели на сумму 556 тысяч, 10,1 млн и 2 млн рублей.

Замглавврача, по версии следствия, намеревалась получить в общей сложности 2,4 млн рублей за 30 заключенных контрактов на общую сумму более 16 млн рублей, однако не смогла завершить начатое по не зависящим от нее обстоятельствам – подозреваемая была задержана правоохранительными органами. Расследованием дела занималось региональное УФСБ, которое в числе прочего прослушивало переговоры подозреваемых.

В суде Оксана Волик отрицала обвинения, сообщив, что получила телефон в качестве подарка, а взятки не брала, однако в последнем слове признала вину и раскаялась. Майкопский городской суд назначил обвиняемой 8 лет колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания из-за малолетнего ребенка на иждивении.

Уголовное дело по обвинению в подкупе (ч. 2 ст. 200.5 УК РФ) и даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в отношении генерального директора и владельца компании-дистрибьютора выделено в отдельное производство. Как следует из данных ЕИС в сфере закупок и картотеки суда, в совершении преступлений обвиняется бенефициар краснодарского дистрибьютора «Альфа-Мед» Юлия Промысленко.

В суде над заместителем главврача она отрицала факт передачи взяток и знакомства с Оксаной Волик, сообщив, что передавала в клинику в качестве спонсорской помощи телевизор, ноутбук и медицинские изделия на общую сумму 150–200 тысяч рублей. Дело в отношении Промысленко в середине июля 2021 года начал рассматривать Майкопский городской суд.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Альфа-Мед» зарегистрировано в Краснодаре в 2012 году, владельцем выступает Юлия Промысленко. В 2020 году выручка компании составила 120 млн рублей, убыток – 2,9 млн рублей. За девять лет работы поставщик заключил на рынке госзаказа контракты на 825,8 млн рублей, из которых на 23 млн рублей – с Майкопской городской клинической больницей.