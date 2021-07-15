J&J и AstraZeneca модифицируют технологию производства своих вакцин от COVID-19

Американская Johnson & Johnson (J&J) и англо-шведская AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом изучают способность потенциальной модификации их вакцин от COVID-19 снизить или устранить риск появления тромбозов после их введения, как выяснило издание The Wall Street Journal (WSJ). Первые сообщения о рисках развития тромбоза и тромбоэмболии после вакцинации появились в конце марта 2021 года, они связаны с вакциной от AstaZeneca (AZD1222). Американская Johnson & Johnson (J&J) и англо-шведская AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом изучают способность потенциальной модификации их вакцин от COVID-19 снизить или устранить риск появления тромбозов после их введения, как выяснило издание The Wall Street Journal (WSJ). Первые сообщения о рисках развития тромбоза и тромбоэмболии после вакцинации появились в конце марта 2021 года, они связаны с вакциной от AstaZeneca (AZD1222).

По данным источников издания, исследованием будут заниматься независимые ученые из США, Канады и европейских стран. Если причины возникновения тромбозов будут найдены и устранены, фармкомпании смогут модифицировать свои вакцины к следующему году. Издание WSJ отмечает, что изменение вакцин может привести к необходимости их повторного одобрения со стороны регулирующих органов, также компаниям придется переоформлять права собственности.

Представитель J&J сообщил, что компания поддерживает проведение исследований и анализа своего препарата от COVID-19. Он подчеркнул, что организация уже сотрудничает по этому вопросу с экспертами в области медицины и мировыми органами здравоохранения. В AstraZeneca также рассказали, что уже работают с регулирующими органами и научным сообществом над выявлением причин образования тромбов после вакцинации AZD1222.

Согласно подсчетам, проведенным в Великобритании и Европе, после прививки от COVID-19 препаратом от AstaZeneca риск образования тромбов составляет примерно один-два случая на 100 тысяч человек.

Сообщения о рисках возникновения тромбоза или тромбоэмболии после вакцинации от COVID-19 впервые появились в марте 2021 года. Случаи таких побочных эффектов были зафиксированы после использования AZD1222. Однако несмотря на массовые случаи осложнений и смертей после вакцинации препаратом от AstraZeneca, ВОЗ призывала продолжать использование вакцины, специалисты EMA и MHRA также рекомендовали не прекращать вакцинацию.

В апреле случаи возникновения тромбозов были зарегистрированы после вакцинации препаратом против COVID-19 от J&J, тогда Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и FDA рекомендовали приостановить его использование в США. Спустя несколько дней эксперты CDC провели заседание по вопросу безопасности вакцины J&J и целесообразности ее применения в стране, но не смогли принять решение из-за нехватки данных о связи между вакциной и возникновением тромбов. В конце апреля ограничение на применение препарата было снято.

EMA заявило, что преимущества от использования вакцины превышают риски, но предложило включить возникновение тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцинации. В июле в инструкцию по применению препарата от J&J FDA добавило предупреждение о повышенном риске развития редкого аутоиммунного заболевания – синдрома Гийена-Барре.