«Р-Фарм» займется продвижением первого китайского препарата от ВИЧ

ГК «Р-Фарм» заключила лицензионное соглашение с китайской компанией Frontier Biotechlogies о коммерциализации в России препарата против ВИЧ длительного действия Айкенинг (альбувиртид). Он применяется в случаях, когда при использовании существующих схем не удалось достичь подавления вирусной нагрузки. ГК «Р-Фарм» заключила лицензионное соглашение с китайской компанией Frontier Biotechlogies о коммерциализации в России препарата против ВИЧ длительного действия Айкенинг (альбувиртид). Он применяется в случаях, когда при использовании существующих схем не удалось достичь подавления вирусной нагрузки.

Компании договорились о регистрации, лицензировании и дистрибуции препарата в России.

Айкенинг – первый в мире инъекционный препарат для терапии ВИЧ длительного действия, применяется еженедельно. Препарат показал эффективность против основных штаммов ВИЧ, включая резистентные.

На лечение пациентов с резистентными вариантами ВИЧ нацелен вывод Айкенинга на российский рынок, указала вице-президент «Р-Фарм» по стратегическому маркетингу и развитию портфеля продуктов Анастасия Батрак. Айкенинг также может стать альтернативой существующим схемам лечения для пациентов, которые либо не переносят пероральные препараты, нуждаются в антиретровирусных препаратах с минимальным или нулевым взаимодействием между лекарствами или не могут принимать лекарства через желудочно-кишечный тракт до и после хирургических процедур, уточнил глава по международным рынкам Frontier Biotechnologies Шерил Тан.

В Китае Айкенинг был зарегистрирован в июне 2018 года. В Китае и США проводится клиническое исследование комбинации альбувиртида с рекомбинантным антителом 3BNC117 от Frontier.

В России препарат пока не зарегистрирован, его клинические исследования не проводились. «Р-Фарм» поставлял партию препарата для лечения пациента в критическом состоянии в июне 2019 года. Минздрав одобрил разрешение на ввоз альбувиртида для конкретного случая.

Frontier Biotechnologies – биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Китае, основанная в 2013 году. Айкенинг – основной продукт компании. Помимо исследуемой комбинации альбувиртида с 3BNC117, Frontier работает над трансдермальным пластырем, применяемым при боли в суставах. «Р-Фарм» в 2020 году заключил лицензионное соглашение с Frontier о продвижении и дистрибуции Айкенинга в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане.