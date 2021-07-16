В Нигерии одобрили «Спутник V»

В Нигерии одобрили российскую вакцину «Спутник V». Эта страна стала 68-й, одобрившей препарат против COVID, сообщает РФПИ.

Национальное агентство по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов Нигерии (NAFDAC) одобрило применение вакцины «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Эта страна занимает первое место по численности населения в Африке – 211 млн человек.

Нигерия стала 68-й страной, одобрившей российский препарат против COVID-19. В июне «Спутник V» одобрил с ограничениями бразильский медицинский регулятор Anvisa, а также правительство Омана.

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