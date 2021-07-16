«Фармасинтез» вошел в ТОП-10 производителей дженериков

Аналитическое агентство IQVIA и «Фармацевтический вестник» составили рейтинг производителей дженериковых препаратов в России. В основе исследования — данные за 2020 год. Согласно им, прирост продаж «Фармасинтез» составил 36%, а доля рынка увеличилась до 2,85%.

Компания «Фармасинтез» заняла в рейтинге 6 место, поднявшись на пять позиций за 2020 год.

Всего на рынке дженериковых препаратов в России в 2020 году работало более 500 компаний – как российских, так и зарубежных. За прошедший год в рейтинге произошли серьезные изменения – в число лидеров попали сразу три российских компании.

gxpnews