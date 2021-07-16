Philip Morris покупает производителя ингаляторов

Philip Morris International достигла договоренности о приобретении производителя ингаляторов Vectura Group за 852 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд), сообщает FiercePharma.

Согласно условиям сделки, акционеры Vectura будут иметь право на получение дивидендов в размере 150 пенсов за акцию и 46%-ую премию к цене закрытия без дивидендов в размере 103 пенсов за акцию Vectura на 25 мая 2021 года.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2021 года.

Этот шаг последовал за февральским развертыванием Philip Morris своей стратегии «за пределами никотина», согласно которой табачный гигант стремится выйти за рамки продажи сигарет и заняться респираторной доставкой лекарственных препаратов и продуктов для поддержания здоровья.

Компания рассчитывает, что к 2025 году программа Beyond Nicotine принесет чистую выручку в размере примерно $1 млрд, говорится в заявлении генерального директора компании Яцека Ольчака.

Покупка Vectura стала вторым крупным приобретением Philip Morris за месяц. 1 июля компания объявила о приобретении специализирующейся на доставке лекарств компании Fertin Pharma за $5,1 млрд датских крон ($813 млн), что в перспективе должно позволить табачному гиганту получить доступ к производственным площадкам в Дании, Канаде и Индии.

gxpnews