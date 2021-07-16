ФАС удовлетворила ходатайство «Мираторга» о приобретении 50% «Гепаринуса»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство агрохолдинга «Мираторг» о приобретении 50% в уставном капитале зарегистрированной в Курской области компании «Гепаринус», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«ФАС России удовлетворила ходатайство ООО «Агропромышленный комплекс «Мираторг» о даче предварительного согласия на приобретение доли в размере 50% в уставном капитале ООО «Гепаринус», зарегистрированного в Курской области и входящего в группу компаний Van Hessen Group (Германия)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что совместное предприятие «Гепаринус» планирует заниматься переработкой отходов, образующихся в процессе хозяйственной деятельности «Мираторга».

В июне «Мираторг» попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) дать предварительное согласие на приобретение 50% в курском ООО «Гепаринус». Эта фирма была зарегистрирована в конце прошлого года, и на 100% принадлежит нидерландской Van Hessen, которая, как сказано на ее сайте, занимается поставкой мясных субпродуктов, компонентов для фармацевтической отрасли, в том числе для производства гепарина (препарат для разжижения крови).

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