Глава ВОЗ предупредил о начале третьей волны пандемии COVID-19

Мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавируса, об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на заседании комитета организации по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, в Женеве.

По словам главы ВОЗ, на минувшей неделе мировые страны зарегистрировали рост заболеваемости и смертности от последствий коронавируса. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения.

Гебрейесус отметил, что причина вспышки заболеваемости – штамм коронавируса «Дельта», который обнаружен в 111 странах. В ВОЗ считают, что скоро он станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире. Он добавил, что ситуация обостряется из-за возобновившихся социальных контактов и перемещения граждан, а также из-за непоследовательного применения проверенных мер в области здравоохранения и социальных связей.

На прошлой неделе глава ВОЗ сообщал, что новые штаммы коронавируса успешно противостоят вакцинам. Однако 13 июля Гебрейесус заявил, что в мире разрабатываются больше 100 новых вакцин против COVID-19, которые могут быть эффективнее, проще в использовании и в хранении.

Григорий Дубов

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