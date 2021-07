Почта России становится логистическим оператором на фармрынке Eli Lilly приобретает инсулиновую компанию Protomer Technologies за 1 млрд долларов » PharmaTrace перешел в 4PL Инновационная IT компания – разработчик облачной B2B платформы в сфере производственной и складской логистики товаров, предоставляющая услуги и программные решения для участников фармацевтического рынка PharmaTrace, вышла на новый этап развития. Ее ведущие программные решения становятся частью сервисов фармацевтического логоператора «Сантэнс». В рамках улучшения и расширения пакета услуг для клиентов в формате 4PL в «Сантэнс» начался процесс по интеграции сервисов мониторирования и корректного репортирования в СМДЛП компании PharmaTrace и подписного абонементного сервиса SaaS (Software as a Service) под брендом Check, Track&Trace (CTT). Большинство новых клиентов группы компаний уже сейчас заключают договоры на комплексное обслуживание по принципу 4PL, подчеркнули в компании. Как отметили в ГК «Сантэнс», клиентам доступны практически все 4PL услуги: таможенное оформление, хранение, обработка, логистика, управление складскими запасами, аналитика. Также у группы компаний есть производственная лицензия, необходимая для легитимного сервиса по маркировке, стикеровке и сопровождению продукции по всей цепочке в системе МДЛП. Кроме того, активно развивается сервис фулфилмента, включающий в себя все операции по розничной обработке товара и его поаптечную доставку под нужды классических аптек и представителей e-coma. «Это новый шаг в процессе формирования полномасштабного сервиса «одного окна» в рамках 4PL концепции «Сантэнс», – прокомментировал PR/GR директор ГК «Сантэнс» Герман Иноземцев. – Теперь все активные и вновь появляющиеся клиенты этого крупнейшего специализированного фармацевтического информационно-логистического оператора могут подписаться под полным или выборочным пакетом сервисов, что делает процессы для фармпроизводителей и всей цепочки поставок более эффективными, быстрыми, гибкими и малозатратными». «Клиентам группы компаний «Сантэнс» уже сейчас доступны дополнительные сервисы сопровождения от PharmaTrace, – подчеркнул директор по контрактной логистике ГК «Сантэнс» Сергей Денисов. – Например, сервис Check Track& Trace (CTT), обеспечивающий полное сопровождение отчетности в СМДЛП, а также специализированный SaaS (Software as a Service) сервис по поддержке, позволяющий разрешить любые возникающие инциденты при работе и взаимодействии с СМДЛП». Информация от компании: Группа компаний «Сантэнс» – информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России. Сheck, Track & Trace (CTT) – масштабируемое решение, разработанное экспертами с глубокими знаниями фармбизнеса и фармлогистики, обладающими детальным пониманием логики и динамики развития самой системы МДЛП. Облачное решение обеспечивает оперативную работу с любым объемом данных, что особенно важно для участников фармацевтического рынка, оборот которого исчисляется десятками и даже сотнями миллионов SGTIN в год. Материал партнера: «Сантэнс» pharmvestnik