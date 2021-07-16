Eli Lilly приобретает инсулиновую компанию Protomer Technologies за 1 млрд долларов

Eli Lilly приобретает компанию Protomer за 1 млрд долл. Сделка поможет компании расширить свой портфель инсулиновых препаратов за счет чувствительного к глюкозе инсулина.

Eli Lilly объявила о намерении приобрести Protomer Technologies в рамках сделки на сумму более 1 млрд долл., сообщает PMLive. Protomer — это американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке чувствительного к глюкозе инсулина, который может определять уровень сахара в крови и автоматически активироваться.

Ранее Eli Lilly уже проявляла интерес к Protomer, вложив в нее акции вместе с фондом JDRF T1D Fund. Это дало Lilly долю в компании в размере 14%. После приобретения Lilly получит оставшуюся часть акций Protomer сверх своих первоначальных инвестиций.

Хотя инсулин уже почти столетие используется для снижения уровня сахара в крови у пациентов с диабетом, его бывает сложно использовать. Уровень глюкозы может быть непредсказуем и его нужно отслеживать, собирая образцы крови из пальца. Тем, кто нуждается в более тщательном контроле уровня сахара в крови, трудно контролировать время и объем инъекций.

При этом, когда инсулин слишком сильно снижает уровень сахара в крови, у пациентов может развиться гипогликемия, которая вызывает судороги и смерть. Таким образом, инсулин, который активируется при повышении уровня глюкозы, может обеспечить лучший контроль над заболеванием и снизить риск гипогликемии.

Используя свою запатентованную платформу, Protomer продвигает портфель терапевтических кандидатных препаратов, включая как раз такой инсулин, чувствительный к глюкозе.

«Глюкозочувствительный инсулин — это следующий рубеж, который может произвести революцию в лечении и качестве жизни людей с диабетом за счет значительного улучшения терапевтической эффективности и безопасности инсулиновой терапии», — сказала вице-президент по исследованиям диабета и клиническим исследованиям в Eli Lilly Рут Гимено.

«Эта сделка подтверждает достижения нашей команды, мы надеемся продолжить нашу важную работу вместе с Lilly », — сказал генеральный директор и основатель Protomer Альборз Махдави.

BioPharmaDive также пишет, что Eli Lilly приобретает Protomer, чтобы конкурировать с Novo Nordisk на рынке инсулина, чувствительного к глюкозе. Обе компании являются ведущим производителями препаратов от диабета, а их контролирующие глюкозу неинсулиновые инъекции «Трулисити» и «Виктоза» много лет борются за долю на рынке.

Николай Соколов

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