В Великобритании фармкомпании оштрафовали на 360 млн долл. за завышенные цены

Британский орган по регулированию конкуренции заявил, что оштрафовал нескольких производителей лекарственных средств на общую сумму более 260 млн фунтов (360 млн долл.) за то, что они задирали плату за закупку таблеток гидрокортизона для поддерживаемой государством Национальной службы здравоохранения. Об этом сообщает Express Pharma.

По заявлению британского Управления по защите конкуренции и рынкам, компании также покупали потенциальных конкурентов с целью удержать их от выхода на рынок, повышали цены на препараты, будучи единственными поставщиками, и боролись с конкуренций.

Регулирующий орган оштрафовал Actavis UK, Auden Mckenzie, Allergan Plc, Accord Healthcare, Intas Pharmaceuticals, Waymade Plc, Amdipharm, Advanz Pharma и некоторые компании Cinven. Auden Mckenzieи Actavis UK вместе заплатят 221,1 млн фунтов.

Наблюдательный орган заявил, что фирмы предлагали с NHS «чрезмерно высокие цены» в течение почти десяти лет на стероидный гидрокортизон, используемый для лечения состояний, при которых надпочечники не вырабатывают достаточное количество гормонов.

«Это были вопиющие нарушения закона, которые искусственно подняли расходы NHS, таким образом сокращая деньги, доступные для лечения пациентов, — заявил генеральный директор регулятора Андреа Косчелли. — Наш штраф послужит предупреждением для любой другой фармацевтической компании, планирующей использовать NHS».

Николай Соколов

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