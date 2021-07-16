«Спутник Лайт» одобрили в Казахстане

РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник Лайт» в Казахстане. Ранее препарат зарегистрировали еще в десяти странах.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о регистрации российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в Республике Казахстан. Двухкомпонентная вакцина «Спутник V», произведенная Карагандинским фармацевтическим комплексом (КФК), была зарегистрирована в Казахстане в феврале этого года.

В апреле в Казахстане началась вакцинация препаратом от коронавируса собственного производства QazVac.

Казахстан стал одиннадцатой страной, одобрившей однокомпонентный препарат. В июле вакцину также одобрили в Киргизии. В России «Спутник Лайт» получил регистрацию 6 мая.

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