В Кремле ответили на вопрос о ввозе иностранных вакцин в Россию

Допуск иностранных вакцин в Россию не стоит на повестке дня, сказал пресс-секретарь президента. Однако Россия и другие страны обсуждают возможность взаимного признания вакцин. При этом создатели «Спутника V» сообщили, что проведут исследования новых комбинаций с другими препаратами от COVID-19.

Допуск иностранных вакцин против COVID-19 на российский рынок не обсуждается, в стране достаточно своих препаратов. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс». Так он ответил на вопрос журналистов, почему в Россию сейчас не допускают иностранные препараты против COVID-19.

По словам Пескова, граждане могут выбрать одну из четырех российских вакцин, их поставки ведутся «достаточно регулярно». Песков отметил, что Россия и ЕС будут обсуждать взаимное признание вакцин против коронавируса. Он выразил надежду, что стороны смогут прийти к решению этого вопроса.

Создатели вакцины «Спутник V» также сообщили, что проведут исследования новых комбинаций с другими препаратами от коронавируса. В сообщении указывается, что другим разработчикам вакцин стоит объединить усилия с производителями «Спутника V» для совместных исследований препаратов от COVID-19.

Накануне Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ввозить в страну иностранные вакцины против коронавируса, сообщили «Ведомости». По их словам, поскольку ВОЗ пока не признал российские препараты против COVID-19, им приходится «непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов», что затрудняет выполнение трудовых обязанностей.

В середине недели Всемирная организация здравоохранения сообщала, что в мире пока нет достаточного количества информации о безопасности комбинирования вакцин разных производителей.

Фото: mil.ru

Григорий Дубов

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