EMA опубликовало данные по побочным эффектам и смертям после вакцин от COVID-19

EMA опубликовало новые данные по безопасности вакцин от COVID-19, одбренных в Европе. Наибольшее число побочных эффектов вызвала вакцина Pfizer, но этот препарат был самым применяемым. Регулятор отмечает, что болезнь или смерть не обязательно вызваны вакциной.
Европейское агентство по лекарственным средствам опубликовало новые данные о безопасности применяемых в Евросоюзе вакцин от COVID-19. Данные опубликованы на официальном сайте регулятора.
По данным EMA, на 4 июля 2021 года было зафиксировано 206,7 тыс. случаев предполагаемых побочных эффектов от вакцины Pfizer/BioNTech, 3848 случаев привели к смерти. Всего в ЕС было введено около 276 млн доз вакцины. Вакцина от AstraZeneca вызвала 152,3 тыс. побочных эффектов, летальный исход зафиксирован в 938 случаев. Всего в Евросоюзе было введено 58,4 млн доз Vaxzevria.
Вакцина от Moderna вызвала 36,3 тыс. случаев предполагаемых эффектов после вакцинации, летальный исход был зафиксирован в 347 случаях. Препарат компании ввели в Европе 35 млн раз. Наконец, вакцина от Johnson & Johnson вызвала 12 тыс. сообщений о побочных эффектах. О случаях смерти сообщалось 68 раз. Всего в ЕС ввели 8,5 млн доз вакцин J&J.
|«В этих отчетах описываются предполагаемые побочные эффекты у людей, т.е. медицинские события, наблюдаемые после использования вакцины. Факт того, что кто-то заболел или умер после вакцинации не обязательно означает, что это было вызвано вакциной. Это могло быть вызвано, например, проблемами со здоровьем», — уточняет EMA.
В отношении вакцин Moderna и Pfizer особенно выделяются миокардит и перикардит. Недавно Комитет по безопасности EMA заявлял, что эти два заболевания должны быть указаны как возможные побочные эффекты вакцины. В июне об говорил и американский регулятор FDA.
Также в отношении вакцины Moderna выделяются анафилаксия и другие виды гиперчувствительных реакций, отсроченные реакции в месте инъекции и рассматривается связь вакцины с иммунной тромбоцитопенией. Вакцина Pfizer вызывает астению, вялость, уменьшение аппетита и (ночной) гипергидроз.
Вакцина J&J изучается в связи с немногочисленными случаями миокардита и перикардита. Также после прививок наблюдались случаи синдрома Гийена-Барре, тромбоза с синдромом тромбоцитопении и синдрома повышенной проницаемости капилляров.
После получения вакцины от AstraZeneca, пациенты сообщали о синдроме Гийена-Барре, тромбозе с синдромом тромбоцитопении, иммунной тромбоцитопении, острой макулярной нейроретинопатии.
|Производитель вакцины
|Количество введеных доз
|Количество побочных эффектов
|Количество смертей после прививки
|Pfizer
|276 млн
|206,7 тыс.
|3,8 тыс.
|Moderna
|35 млн
|36,3 тыс.
|347
|AstraZeneca
|58,4 млн
|152,3 тыс.
|938
|J&J
|8,5 млн
|12 тыс.
|68