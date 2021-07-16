EMA опубликовало данные по побочным эффектам и смертям после вакцин от COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам опубликовало новые данные о безопасности применяемых в Евросоюзе вакцин от COVID-19. Данные опубликованы на официальном сайте регулятора.

По данным EMA, на 4 июля 2021 года было зафиксировано 206,7 тыс. случаев предполагаемых побочных эффектов от вакцины Pfizer/BioNTech, 3848 случаев привели к смерти. Всего в ЕС было введено около 276 млн доз вакцины. Вакцина от AstraZeneca вызвала 152,3 тыс. побочных эффектов, летальный исход зафиксирован в 938 случаев. Всего в Евросоюзе было введено 58,4 млн доз Vaxzevria.

Вакцина от Moderna вызвала 36,3 тыс. случаев предполагаемых эффектов после вакцинации, летальный исход был зафиксирован в 347 случаях. Препарат компании ввели в Европе 35 млн раз. Наконец, вакцина от Johnson & Johnson вызвала 12 тыс. сообщений о побочных эффектах. О случаях смерти сообщалось 68 раз. Всего в ЕС ввели 8,5 млн доз вакцин J&J.

«В этих отчетах описываются предполагаемые побочные эффекты у людей, т.е. медицинские события, наблюдаемые после использования вакцины. Факт того, что кто-то заболел или умер после вакцинации не обязательно означает, что это было вызвано вакциной. Это могло быть вызвано, например, проблемами со здоровьем», — уточняет EMA.

В отношении вакцин Moderna и Pfizer особенно выделяются миокардит и перикардит. Недавно Комитет по безопасности EMA заявлял, что эти два заболевания должны быть указаны как возможные побочные эффекты вакцины. В июне об говорил и американский регулятор FDA.

Также в отношении вакцины Moderna выделяются анафилаксия и другие виды гиперчувствительных реакций, отсроченные реакции в месте инъекции и рассматривается связь вакцины с иммунной тромбоцитопенией. Вакцина Pfizer вызывает астению, вялость, уменьшение аппетита и (ночной) гипергидроз.

Вакцина J&J изучается в связи с немногочисленными случаями миокардита и перикардита. Также после прививок наблюдались случаи синдрома Гийена-Барре, тромбоза с синдромом тромбоцитопении и синдрома повышенной проницаемости капилляров.

После получения вакцины от AstraZeneca, пациенты сообщали о синдроме Гийена-Барре, тромбозе с синдромом тромбоцитопении, иммунной тромбоцитопении, острой макулярной нейроретинопатии.