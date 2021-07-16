Почта России становится логистическим оператором на фармрынке

Почте России выдана бессрочная лицензия на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов. Компания планирует со своего фармацевтического склада, открытого в логистическом центре во Внуково, доставлять лекарства в аптеки, медучреждения и дистрибьюторам.

Росздравнадзор выдал АО «Почта России» бессрочную лицензию №ФС-99-02-008338 на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов. Компания сможет использовать логистический центр в подмосковном Внуково для складского хранения и обработки лекарственных средств, а также оказывать там услуги фулфилмента фармацевтическим маркетплейсам. Об этом заявила пресс-служба компании.

«С оптовой лицензией мы можем предоставлять участникам фармацевтического рынка весь комплекс логистических сервисов и услуг. В ближайших планах интеграция со всеми крупнейшими фармацевтическими маркетплейсами», — сказал заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

В планах компании также создание лицензированных сортировочных центров для хранения и обработки лекарственных препаратов в городах, население которых превышает 500 тыс. человек.

Ранее компания получила разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами, запустила сайт по продаже лекарств и открыла первые аптеки в своих отделениях.

Оксана Баранова

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