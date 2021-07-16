Смерть от вакцины не будут учитывать в статистике смертности от COVID-19

Смерти, наступившие в результате вакцинации от COVID-19, не попадут в общую статистику смертности от коронавирусной инфекции. В новой версии Методических рекомендаций по кодированию Минздрав объясняет, как регистрировать необходимость иммунизации и неблагоприятные последствия прививок.

Наступление смерти пациента в результате реакции на вакцину от COVID-19 не будут учитывать в общей статистике смертности от новой коронавирусной инфекции. Это следует из новой версии Методических рекомендаций по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины смерти, связанных с COVID-19, пишет «Медицинский вестник».

Согласно документу, все неблагоприятные реакции на вакцинацию кодируются новой рубрикой U12.9. Код применяется только в качестве внешней причины смерти.

К внешним причинам смерти относятся те, которые вызваны не болезнями, а различными внешними воздействиями. Они могут быть умышленными (убийства и самоубийства) или неумышленными (несчастные случаи, связанные с транспортным движением или вызванные огнем; утопления; отравления; падения), выделяют также повреждения с неопределенными намерениями. Это единственный класс причин, который обусловливает только предотвратимые смерти.

В случае анормальной реакции на введение вакцины Минздрав рекомендует использовать двойное кодирование и приводит пример с вызванным вакциной анафилактическим шоком (АШ). Как основное заболевание АШ регистрируется под кодом Т88.6 (Анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство).

Код U12.9 в статистике смертности не используется и не подлежит использованию при кодировании основного заболевания, отмечается в документе. Он может учитываться только в статистике заболеваемости в качестве дополнительного кода при выборочных статистических исследованиях.

Официальная статистика случаев смертности в результате введения вакцины против коронавируса в России отсутствует в публичном доступе. Как писал «ФВ», результаты оценки безопасности вакцинации препаратом «Спутник V» в Сан-Марино ранее опубликовал журнал The Lancet. Согласно исследованию, тяжелые побочные эффекты возникли всего у 2,1% пациентов, а случаев госпитализации и смерти не фиксировалось. В нем принимали участие 2558 пациентов в возрасте от 18 до 89 лет, они получили две дозы вакцины. В отчете о безопасности вакцин Минздрава Аргентины содержались данные о случаях иммунной тромбоцитопении, связанных с применением российской вакцины «Спутник V». Два случая пришлись на 1,5 млн доз. Смертельных исходов зафиксировано не было. По данным замглавы Роспотребнадзора Елены Ежловой, на 13 июля в России от COVID-19 вакцинировались более 28,6 млн человек, сообщал «Интерфакс». Процент заболевших после вакцинации не превышает 2,5%, большинство из них инфицировались в период формирования иммунитета, приводил статистику эффективности прививки министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Код U11.9 введен обновлениями ВОЗ с октября 2020 года, вместе с ним Минздрав также включил в методические рекомендации коды: U08.9 – «Личный анамнез COVID-19, неуточненный» – используется для записи более раннего эпизода COVID-19, который влияет на состояние здоровья человека, причем человек больше не болеет COVID-19; U09.9 – «Состояние после COVID-19, неуточненное» – позволяет установить связь с COVID-19, не используется в случаях продолжающейся симптоматики COVID-19; U10.9 – «Мультисистемный воспалительный синдром, связанный с COVID-19, неопределенный»; U11.9 – «Необходимость иммунизации против COVID-19, неуточненная» – используется, когда лицо, которое может или не может быть больным, обращается в медицинские организации с конкретной целью получения вакцины против COVID-19.

Кроме того, Минздрав оставил в силе прошлогоднюю рекомендацию не включать в COVID-статистику бессимптомных носителей COVID-19. В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8, объяснял «Медицинский вестник».

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