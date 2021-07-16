Biogen покупает эксклюзивные права на орелабрутиниб за $937,5 млн

Биотехнологическая компания Biogen выплатит $125 млн авансом китайской InnoCare за разработку препарата орелабрутиниб, перорального низкомолекулярного ингибитора тирозинкиназы Брутона (BTKi), имеющего потенциал в лечении рассеянного склероза, сообщает Biogen.

По условиям соглашения между компаниями, Biogen получит эксклюзивные права на орелабрутиниб в области РС во всем мире, а InnoCare сохранит эксклюзивные мировые права на орелабрутиниб в области онкологии и некоторых аутоиммунных заболеваний в Китае (включая Гонконг, Макао и Тайвань). InnoCare получит авансовый платеж в размере $125 млн и имеет право на получение до $812,5 млн в виде поэтапных платежей. InnoCare также имеет право на получение роялти от будущих продаж любого продукта.

«Учитывая сложный и хронический характер рассеянного склероза, мы считаем, что уникальные характеристики орелабрутиниба, сочетающие высокую селективность и проникновение в центральную нервную систему, могут дать потенциальные клинические преимущества по сравнению с другими программами BTKi, — сказал руководитель отдела исследований и разработок компании Biogen Альфред Сандрок-младший. — Более 30 лет компания Biogen лидирует в исследованиях рассеянного склероза и сегодня обладает ведущим портфелем препаратов для лечения этого заболевания. Мы сосредоточены на разработке подходов нового поколения, которые, как мы надеемся, улучшат результаты лечения людей, живущих с прогрессирующей и рецидивирующей формами рассеянного склероза.

В области рассеянного склероза орелабрутиниб представляет собой BTKi с высокой селективностью и способностью преодолевать гематоэнцефалический барьер и может обеспечить высокую степень занятости в центральной нервной системе. В настоящее время его воздействие изучается в рамках глобального исследования II фазы у пациентов с ремиттирующим рассеянным склерозом.

gxpnews