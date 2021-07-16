Исследование: преимущества вакцинации препаратами от Pfizer и Moderna перевешивают риски развития миокардита

На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 9 июля было опубликовано исследование о том, что преимущества использования мРНК вакцин от COVID-19 перевешивают риски возникновения миокардита или перикардита среди всех групп населения, включая подростков и молодых людей. К такому выводу 23 июня пришли члены Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) CDC. При этом 28 июня Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) добавило предупреждение о возможности возникновения миокардита и перикардита в инструкции к вакцинам против COVID-19 от Pfizer и Moderna, созданным на основе мРНК. На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 9 июля было опубликовано исследование о том, что преимущества использования мРНК вакцин от COVID-19 перевешивают риски возникновения миокардита или перикардита среди всех групп населения, включая подростков и молодых людей. К такому выводу 23 июня пришли члены Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) CDC. При этом 28 июня Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) добавило предупреждение о возможности возникновения миокардита и перикардита в инструкции к вакцинам против COVID-19 от Pfizer и Moderna, созданным на основе мРНК.

По состоянию на 11 июня в США было введено около 296 млн доз мРНК вакцин против COVID-19, из которых 52 млн – людям в возрасте от 12 до 29 лет (30 млн доз были использованы для первой инъекции, 22 млн – для второй).

В cистему VAERS, отвечающую за мониторинг побочных эффектов от применения вакцин, в период с 29 декабря 2020 года по 11 июня 2021 года поступило 1,2 тысячи сообщений о миокардите после вакцинации препаратами на основе мРНК. Средний возраст граждан, от которых поступали жалобы, составил 26 лет. Симптомы проявлялись у вакцинированных примерно через три дня.

В сообщениях о побочных эффектах люди указывали возраст и пол, 923 заявления поступили от мужчин и 289 – от женщин. Отмечается, в 76% случаев люди начинали жаловаться на самочувствие после второй инъекции любой из вакцин от COVID-19 на основе мРНК (препараты от Pfizer и BioNTech или Moderna).

Эксперты в период с 1 мая по 11 июня изучили случаи миокардита среди граждан до 30 лет. Всего в исследовании приняли участие 323 человека (291 мужчина и 32 женщины), средний возраст которых – 19 лет. Выяснилось, что средний интервал от вакцинации до появления симптомов миокардита или перикардита составил 2 дня, 309 человек были госпитализированы, случаев смерти не было. Исследователи подчеркивают, что данные о лечении являются предварительными и неполными. При этом они заявили, что у многих пациентов симптомы сердечной недостаточности исчезли при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов.

Используя зарегистрированные в VAERS случаи миокардита, возникшего в течение семи дней после введения второй дозы мРНК вакцины, исследователи рассчитали приблизительные показатели частоты сообщений о недомогании на 1 млн вакцинированных второй дозой препарата на основе мРНК. По состоянию на 11 июня у подростков и мужчин в возрасте от 12 до 29 лет частота сообщений о миокардите составила 40,6 случая, у мужчин до 30 лет – 2,4 случая на 1 млн. Среди женщин частота сообщений о миокардите в таких же возрастных группах составила 4,2 случая и 1 случай соответственно.

Самые высокие показатели были зафиксированы в мужской возрастной группе от 12 до 17 лет и в обеих группах в возрасте от 18 до 24 лет (62,8 и 50,5 зарегистрированных случаев миокардита на 1 млн введенных вторых компонентов мРНК вакцины от COVID-19 соответственно).

Проанализировав количество случаев миокардита или перикардита, члены ACIP пришли к выводу, что польза от применения вакцин от Pfizer или Moderna перевешивает риски возникновения побочных эффектов от них.

Всемирная организация здравоохранения 24 июня заявила, что препарат Pfizer и BioNTech можно использовать для вакцинации против COVID-19 для детей в возрасте от 12 лет. Через несколько дней после этого сообщения FDA добавило в инструкции к вакцинам от Pfizer и Moderna предупреждение о возможности возникновения в редких случаях миокардита и перикардита.