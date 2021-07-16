Китай может помешать Fujifilm продавать Avigan для терапии COVID-19 в Японии

Компания Fujifilm Holdings предупредила правительство Японии о том, что исследовательское подразделение китайских вооруженных сил может претендовать на получение в стране интеллектуальных прав на разработку Fujifilm – фавипиравир, запатентовав его как средство от COVID-19 в Японии (как уже сделала в Китае). Оригинальный препарат с фавипиравиром (Avigan) Fujifilm поставляет минздраву Японии и пытается зарегистрировать лекарство по показанию COVID-19 с 2020 года. Пока Avigan зарегистрирован в Японии как средство против гриппа, а основной патент на него истек. Компания Fujifilm Holdings предупредила правительство Японии о том, что исследовательское подразделение китайских вооруженных сил может претендовать на получение в стране интеллектуальных прав на разработку Fujifilm – фавипиравир, запатентовав его как средство от COVID-19 в Японии (как уже сделала в Китае). Оригинальный препарат с фавипиравиром (Avigan) Fujifilm поставляет минздраву Японии и пытается зарегистрировать лекарство по показанию COVID-19 с 2020 года. Пока Avigan зарегистрирован в Японии как средство против гриппа, а основной патент на него истек.

Патентные документы в Китае показывают, что научно-исследовательское подразделение Академии военно-медицинских наук (AMMS) получило патент на «использование фавипиравира для лечения коронавирусных инфекций». Первую заявку AMMS подала 21 января 2020 года, повторную – в июне того же года. Патент прошел проверку 29 марта 2021 года, после чего был опубликован 4 мая.

Патентные юристы отметили, что первую заявку AMMS подала всего через неделю после того, как за пределами Китая был зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19, что дает ей преимущество в получении патентов за пределами Китая. Компания могла подать международную заявку на получение патентной защиты в соответствии с Договором о патентной кооперации, но неясно, воспользовалась ли этим AMMS.

Фавипиравир – разработка компании Toyama Chemical, которую Fujifilm приобрела в 2008 году. В 2014 году министерство здравоохранения Японии одобрило Avigan в качестве препарата от гриппа, но для экстренного использования, поэтому широкого применения препарат не получил. О нем вновь вспомнили в пандемию COVID-19, после того как в марте 2020 года китайские органы здравоохранения заявили, что фавипиравир эффективен для лечения коронавирусной инфекции.

Патенты компании на действующее вещество фавипиравира и его использование в качестве противовирусного средства истекли в 2019 году. Патенты на таблетки и гранулированный порошок с фавипиравиром у Toyama Chemical действуют до 2030 года в нескольких странах, но не по отношению к конкретным показаниям.

Fujifilm в мае 2020 года подала документы на одобрение в Японии препарата в качестве терапии от COVID-19, однако Минздрав Японии в декабре 2020 года отложил рассмотрение заявки, сославшись на недостаточное количество данных. Fujifilm продолжает клинические испытания фавипиравира, в том числе в США и Канаде.

Несмотря на отсутствие показания COVID-19 у Avigan, Fujifilm поставляет его в больницы Японии. За финансовый год, закончившийся в марте 2021 года, Fujifilm продала правительству 1,6 млн таблеток фавипиравира, за что получила, по подсчетам аналитиков, более $100 млн.

Теперь же, если AMMS подаст заявку на одобрение фавипиравира в Японии, Fujifilm не сможет продавать в стране Avigan. Японская компания сообщила об этом местному министерству здравоохранения. Fujifilm может попытаться аннулировать патент в стране, если докажет отсутствие в нем новизны патентному ведомству.

В России фавипиравир выпускают компании «Фармасинтез», «Технология лекарств», «Промомед Рус» и «Кромис». В июле 2020 года препарат вошел во Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации пациентов после COVID-19. В октябре того же года Минздрав РФ включил фавипиравир во Временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

«Кромис» еще в мае 2020 года получил патент на «противо-COVID-19 вирусную фармацевтическую композицию», представляющую собой композицию в форме таблеток или капсул, содержащую 43-44% фавипиравира и вспомогательные вещества. В патенте на оригинальный Avigan композиция содержит от 50% до 95% фавипиравира. Авторы российского патента указывают, что при пониженном содержании фавипиравир быстрее высвобождается из таблеток.