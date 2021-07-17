«Спутник лайт» начнут поставлять в регионы для ревакцинации со следующей недели

Поставки вакцины «Спутник Лайт» в регионы России для повторной вакцинации начнутся со следующей недели, сообщил министр здравоохранения. Премьер-министр поручил увеличить объемы производства препаратов, учитывая растущий спрос.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» против COVID-19 для ревакцинации поступит в регионы России со следующей недели, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить достаточное количество всех вакцин.

«Многие уже хотят записаться на ревакцинацию. Это накладывает дополнительную ответственность на фармацевтическую индустрию. Ведь от темпов выпуска препаратов зависят жизнь и здоровье наших сограждан. Учитывая растущий спрос, нужно увеличить объемы производства», — сказал премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в России в гражданский оборот выпущено 43,8 млн комплектов доз вакцин от COVID-19. Он отметил, что в некоторых регионах имеется острая нехватка медицинского кислорода. В связи с этим Минпромторг прорабатывает возможность импорта медицинского кислорода.

Фото: РФПИ

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