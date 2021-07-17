ФАС аннулировала централизованную закупку ФСС на изготовление ортопедической обуви на 950 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) аннулировала централизованный тендер федерального Фонда социального страхования (ФСС) на изготовление ортопедической обуви для инвалидов на общую сумму 950 млн рублей. Комиссия посчитала, что выставленные условия ограничивают число участников конкурса. Тендер на изготовление 113,4 тысячи пар обуви и вкладных корригирующих элементов был объявлен ФСС в конце июня 2021 года. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) аннулировала централизованный тендер федерального Фонда социального страхования (ФСС) на изготовление ортопедической обуви для инвалидов на общую сумму 950 млн рублей. Комиссия посчитала, что выставленные условия ограничивают число участников конкурса. Тендер на изготовление 113,4 тысячи пар обуви и вкладных корригирующих элементов был объявлен ФСС в конце июня 2021 года.

По условиям тендера победитель должен был изготовить и поставить ортопедические изделия на общую сумму 950 млн рублей до середины декабря 2021 года.

Жалобу в ФАС на условия тендера подало ООО «Просперити». В ходе рассмотрения комиссия УФАС посчитала, что установление обеспечения заявок на участие в конкурсе в размере 47,5 млн рублей и обеспечения контракта в размере 285 млн рублей исключает возможность участия субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, выставленные условия – перечень из 171 пункта приема получателей по всей стране, информация о наличии которых должна быть представлена заказчику в течение пяти дней, а также квалификация участников в размере выполненных контрактов на сумму не менее чем 10 млн рублей – нарушают закон «О контрактной системе», ограничивая число участников конкурса.

В результате ФАС выдала предписание об аннулировании конкурса. ФСС грозит административный штраф за нарушение п.п. 1, 8 ч. 1 ст. 54.3 закона «О контрактной системе».

Основной поставщик ФСС, который мог претендовать на заказ, – Московское протезно-ортопедическое предприятие (ПроП) Минтруда РФ, обладающее сетью филиалов по всей России. В 2020 году предприятие заключило контракты с региональными отделениями ФСС на 7,642 млрд рублей.

В мае 2020 года Нижегородское УФАС признало региональный филиал Московского ПрОП виновным в картельном сговоре с частными поставщиками – ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии», ЗАО «Юлианна» и СП компании и немецкой Ottobock «Отто Бокк – Нижний Новгород» на общую сумму 168,1 млн рублей. В свою очередь ПрОП обжаловало решение в Арбитражном суде Нижегородской области и добилось отмены обвинительного вердикта ФАС. В настоящее время дело рассматривается в кассационной инстанции.

В июне 2020 года активисты общественной организации «Стопкартель» обращались в ФСБ с просьбой проверить закупки ФСС на предмет антиконкурентного соглашения с ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда РФ. В качестве аргумента авторы письма ссылались на внутреннюю инструкцию по завышению требований к опыту потенциальных участников в закупках на тендерах ФСС. О результатах проверки публично не сообщалось.