ФАС аннулировала централизованную закупку ФСС на изготовление ортопедической обуви на 950 млн рублей

По условиям тендера победитель должен был изготовить и поставить ортопедические изделия на общую сумму 950 млн рублей до середины декабря 2021 года.
Жалобу в ФАС на условия тендера подало ООО «Просперити». В ходе рассмотрения комиссия УФАС посчитала, что установление обеспечения заявок на участие в конкурсе в размере 47,5 млн рублей и обеспечения контракта в размере 285 млн рублей исключает возможность участия субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, выставленные условия – перечень из 171 пункта приема получателей по всей стране, информация о наличии которых должна быть представлена заказчику в течение пяти дней, а также квалификация участников в размере выполненных контрактов на сумму не менее чем 10 млн рублей – нарушают закон «О контрактной системе», ограничивая число участников конкурса.
В результате ФАС выдала предписание об аннулировании конкурса. ФСС грозит административный штраф за нарушение п.п. 1, 8 ч. 1 ст. 54.3 закона «О контрактной системе».
Основной поставщик ФСС, который мог претендовать на заказ, – Московское протезно-ортопедическое предприятие (ПроП) Минтруда РФ, обладающее сетью филиалов по всей России. В 2020 году предприятие заключило контракты с региональными отделениями ФСС на 7,642 млрд рублей.
В мае 2020 года Нижегородское УФАС признало региональный филиал Московского ПрОП виновным в картельном сговоре с частными поставщиками – ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии», ЗАО «Юлианна» и СП компании и немецкой Ottobock «Отто Бокк – Нижний Новгород» на общую сумму 168,1 млн рублей. В свою очередь ПрОП обжаловало решение в Арбитражном суде Нижегородской области и добилось отмены обвинительного вердикта ФАС. В настоящее время дело рассматривается в кассационной инстанции.
В июне 2020 года активисты общественной организации «Стопкартель» обращались в ФСБ с просьбой проверить закупки ФСС на предмет антиконкурентного соглашения с ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда РФ. В качестве аргумента авторы письма ссылались на внутреннюю инструкцию по завышению требований к опыту потенциальных участников в закупках на тендерах ФСС. О результатах проверки публично не сообщалось.