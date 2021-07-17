Индийский аналог вакцины AstraZeneca не могут зарегистрировать в Европе

Европейский медрегулятор EMA заявил, что не получал никаких заявок от Индийского института сыворотки на регистрацию в Евросоюзе вакцины Covishield. Вакцина AstraZeneca, на основе которой сделан Covishield, в ЕС уже разрешена, но люди, привитые Covishield, все еще испытывают трудности с путешествиями по Европе.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не получало никаких заявок от Института сыворотки Индии на выдачу разрешения на вакцину от COVID-19 под названием Covishield. Об этом представитель регулятора заявил в ходе брифинга.

«Что касается этой вакцины, Covishield, мы не получали запроса на получение регистрационного удостоверения», — заявил руководитель рабочей группы EMA по клиническим исследованиям и производству Фергус Свини.

Индийская вакцина Covishiled, созданная на основе вакцины AstraZeneca, не входит в число препаратов, разрешенных EMA. На данный момент отсутствие авторизации для Covishield в Европе создает трудности для индийских путешественников, которые получили вакцину. Их въезд в страны ЕС зависит от позиции каждого государства — члена ЕС, поскольку общеевропейское разрешение на вакцину пока не выдано.

EMA одобрено четыре вакцины от COVID-19 для экстренного использования. Это вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Spikevax от Moderna, Vaxzevria от AstraZeneca и вакцина от Johnson&Johnson.

Генеральный директор Индийского института сыворотки Адар Пунавалла 28 июня заявил, что он обсудил проблему вакцины Covishield с соответствующими европейскими органами. «Уверяю всех, я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить его в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами», — заявил Пунавалла.

Николай Соколов

pharmvestnik