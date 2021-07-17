Производители «КовиВака» нарастят объемы выпуска на фоне дефицита препаратов

Глава Минпромторга озвучил планы по выпуску российских вакцин в ближайшие месяцы. В частности, производители «КовиВака», согласно контракту, должны выпустить к декабрю 2 млн комплектов доз вакцин. Площадка «Нанолека» подключится к производству в августе, что позволит поставить дополнительные 3 млн доз вакцины к концу года.

Производители «КовиВака» планируют нарастить производство опережающими темпами по сравнению с их обязательствами по новому контракту, который предусматривает выпуск 2 млн комплектов доз вакцины к 15 декабря. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Чтобы достичь этой планки, в регистрационные удостоверения в августе планируется включить площадку предприятия «Нанолек» в Кирове с объемом выпуска около 3 млн доз к концу года. Свои планы производители будут еженедельно актуализировать с учетом технологического процесса», — сказал Мантуров.

Министр также отметил, что три площадки, задействованные в производстве «ЭпиВакКороны», должны поставить 9,4 млн доз до 20 декабря.

Что касается «Спутника V», производители должны к 1 октября выпустить 57 млн комплектов доз препарата. Это почти в три раза больше, чем за предыдущие три месяца, отметил Мантуров. В целом во втором квартале поставки вакцины увеличились почти в два раза: с 11 млн до 20 млн комплектов доз, уточнил министр. «К полноценному производству «Спутника V» наконец подключается компания «Р-Фарм» в «Технополисе», где начинается выпуск второго компонента», — также отметил глава Минпромторга.

До 1 ноября четыре производителя «Спутника Лайт» должны поставить 10 млн доз. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании уточнил, что эта однокомпонентная вакцина поступит в регионы на следующей неделе для ревакцинации населения.

В Москве дважды приостанавливали вакцинацию препаратом «КовиВак» из-за отсутствия препарата. Новая партия в объеме 12 тыс. доз поступила в столицу в 9 июля. В тот же день вакцина закончилась, около 2 тыс. человек, которые не смогли получить прививку «КовиВаком», записали в лист ожидания.

В Санкт-Петербурге к 15 июля число желающих привиться «КовиВаком», которые записались в очередь, достигло 17 тыс. человек. При этом, согласно информации городского комитета по здравоохранению, привиться этим препаратом смогут не более 8,5 тыс. человек, так как в 45 пунктах вакцинации сегодня находится по 100–200 доз «КовиВака».

«ЭпиВакКороны» в столице нет с конца июня. Перебоев с вакцинацией «Спутником V» не было.

Маргарита Грошева

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