Мишустин поручил увеличить объемы производства вакцин против COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции потребовал от фармпроизводителей увеличить объемы производства вакцин против COVID-19 в связи с растущим спросом от населения. Он отметил, что компаниям необходимо выполнять взятые на себя обязательства, используя «все силы и ресурсы для производства необходимого количества препаратов».

«Все больше людей хотят сделать прививку от коронавируса. Количество желающих увеличилось почти в два раза. Многие уже хотят записаться на ревакцинацию. Это накладывает дополнительную ответственность на фармацевтическую индустрию, ведь от темпов выпуска препаратов зависят жизнь и здоровье наших сограждан. Учитывая растущий спрос, нужно увеличить объемы производства», – отметил Мишустин.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что на сегодняшний день в гражданский оборот было выпущено 43,8 млн полных доз всех вакцин (Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак), из них 20 млн поставлено во II квартале 2021 года. До конца июля планируется произвести еще 10 млн доз.

Контрактные площадки уже сформировали планы поставок вакцин под новые контракты, заверил Мантуров. Контракт по поставке 30 млн комплектов Спутника V уже полностью исполнен. Эту вакцину производят «Биннофарм» (входит в фармацевтический холдинг АФК «Система») и ряд предприятий, связанных с «Фармстандартом»: «Фармстандарт-УфаВита», «Лекко», «Биокад». С «Генериумом», по словам Мантурова, было заключено дополнительное соглашение на поставку 8 млн доз. К 1 октября производители взяли на себя обязательства по выпуску 57 млн комплектов Спутника V, что почти в три раза больше, чем за предыдущие три месяца. Также до 1 ноября производители планируют поставить 10 млн доз Спутника Лайт.

«Отмечу, что к полноценному производству Спутника V наконец подключается компания «Р-Фарм» в «Технополисе», где начинается выпуск второго компонента», – сказал Мантуров. Кроме того, завод «Р-Фарма» в Ростове произвел 2,5 млн доз Спутника Лайт – этот объем, по словам министра, «направлен на контроль».

Согласованы полугодовые контракты и по остальным вакцинам, заверил Мантуров. По его словам, три площадки, задействованные в производстве «ЭпиВакКороны», должны поставить до 20 декабря 9,4 млн доз. Помимо разработчика вакцины ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», ЭпиВакКорону должен начать производить «Герофарм» – на площадках в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее анонсировалось производство до 14,5 млн доз ЭпиВакКороны до конца года.

Новые обязательства производителей КовиВака «закреплены на уровне 2 млн комплектов к 15 декабря», сообщил Мантуров. Прежний план Центра им. М.П. Чумакова по КовиВаку до конца года – 1,15 млн доз. Но еще 3 млн доз должен был выпустить партнер центра «Нанолек». Обязательства «Нанолека», по словам министра, сохраняются, площадка будет внесена в регудостоверение в августе.

«Компании маневрируют существующими мощностями, балансируя производство вакцин и выполнение других жизненно необходимых заказов системы здравоохранения, например, по орфанным препаратам и препаратам ковидной линии», – заявил Мантуров. Он сообщил о возникшем «напряжении по обеспечению рядом препаратов для терапии цитокинового шторма». Такие препараты выпускают «Р-Фарм» (олокизумаб) и «Биокад» (левилимаб, нетакимаб).

По состоянию на 16 июля в России зарегистрировано 25 704 новых случая заболеваемости коронавирусной инфекцией в 85 регионах и 799 летальных исходов. Полностью выздоровели 21 932 человека. Всего с начала пандемии в стране выявлено 5 907 999 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 146 868 смертей, выздоровели 5 300 908 человек. Последние новости о вакцинации против коронавирусной инфекции – в дайджесте Vademecum.