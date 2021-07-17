Крупные американские клиники не будут назначать пациентам препарат Biogen от болезни Альцгеймера

До вынесения Medicare решения в отношении ценовой политики по препарату Aduhelm (aducanumab) от Biogen, предназначенному для терапии болезни Альцгеймера, крупные американские больницы решили не назначать лексредство пациентам с этим заболеванием. Медицинские страховщики также ждут решения Medicare для того, чтобы устанавливать собственную цену на Aduhelm. FDA начало независимое расследование взаимодействия своих представителей с Biogen. До вынесения Medicare решения в отношении ценовой политики по препарату Aduhelm (aducanumab) от Biogen, предназначенному для терапии болезни Альцгеймера, крупные американские больницы решили не назначать лексредство пациентам с этим заболеванием. Медицинские страховщики также ждут решения Medicare для того, чтобы устанавливать собственную цену на Aduhelm. FDA начало независимое расследование взаимодействия своих представителей с Biogen.

Представители медицинской сети Mount Sinai, расположенной в Нью-Йорке, и врачи из частной Cleveland Clinic заявили, что не намерены осуществлять закупку Aduhelm, так как нет доказательств его клинической эффективности для пациентов со всеми стадиями болезни Альцгеймера. В середине июня врачи из частного неврологического центра в Вашингтоне также сообщили, что не будут рекомендовать Aduhelm ни одному из своих пациентов из-за опасений по поводу его эффективности, безопасности и стоимости.

Генеральный директор FDA Стивен Хан 15 июля начал расследование взаимодействия своих представителей с компанией Biogen, как рассказал информационному агентству Reuters доктор Сэм Гэнди, директор Центра когнитивного здоровья Mount Sinai.

UnitedHealth Group сообщила 15 июля, что разрабатывает свою ценовую политику для покрытия препарата от болезни Альцгеймера, разработанного Biogen. Компания ожидает указаний по страхованию от центров Medicare и Medicaid Services, которые управляют программой здравоохранения для американцев старше 65 лет. Ожидается, что препарат от Biogen увеличит расходы на программу Medicare.

Центры Medicare и Medicaid Services 13 июля начали процесс пересмотра стоимости препарата для его закупки по программе Medicare. Правительственная программа Medicare и частные медицинские страховщики, такие как UnitedHealth, понесут большие расходы на закупку препарата, если будут закупать его по цене, которую установила Biogen ($56 тысяч за годовой курс).

По оценкам ICER, курс лечения препаратом от Biogen должен стоить не более $8,3 тысячи в год или даже меньше с учетом неочевидного влияния на показатель QALY (Quality Adjusted Life Years, годы качественной жизни), а также сопутствующих расходов.

Aduhelm был одобрен FDA в начале июня по ускоренной процедуре для терапии всех стадий болезни Альцгеймера, хотя клиническое исследование препарата Biogen проводила только на пациентах с ранней формой заболевания. На фоне разногласий об эффективности лексредства компания уже через месяц после одобрения Aduhelm была вынуждена сузить группу пациентов, которые могут использовать ее препарат.