Арбитраж подтвердил картельный сговор шести провайдеров рынка ортопедических изделий

Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы подтвердил обвинительный вердикт ФАС России в отношении шести компаний – оптовых дистрибьюторов рынка ортопедических изделий. В августе 2020 года ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОРТО» и ООО «Экотен» были признаны виновными в картельном сговоре и получили штраф в размере 31 млн рублей. Материалы в отношении должностных лиц компаний переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы подтвердил обвинительный вердикт ФАС России в отношении шести компаний – оптовых дистрибьюторов рынка ортопедических изделий. В августе 2020 года ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОРТО» и ООО «Экотен» были признаны виновными в картельном сговоре и получили штраф в размере 31 млн рублей. Материалы в отношении должностных лиц компаний переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

ФАС выявила нарушения при оптовой реализации ортопедических изделий, допущенные рядом компаний, в ноябре 2019 года. По версии регулятора, ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри» и ООО «Орто» вступили в сговор для искусственного поддержания цен на реализуемую оптом продукцию на оптимально высоком для каждого поставщика уровне.

Для поддержания завышенной цены компании применяли онлайн-сервис автоматического мониторинга цен, который позволял отслеживать розничные магазины, продававшие МИ по более низкой цене, и применять санкции к клиентам дистрибьюторов, не соблюдавших рекомендованную поставщиком цену товаров.

В августе 2020 года комиссия ФАС признала шесть компаний виновными в заключении антиконкурентного соглашения и назначила штраф на общую сумму 31 млн рублей. Помимо этого, регулятор направил материалы дела в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц компаний.

Первоначально в поле зрения надзорного органа попало российское представительство немецкой Otto Bokk – «Отто Бок Сервис», однако в итоге комиссия ФАС не нашла нарушений в ее действиях. В ноябре 2020 года ООО «Отто Бокк – Нижний Новгород» было признано виновным в аналогичном картеле на рынке ортопедических изделий в Нижегородской области, однако смогло добиться отмены решения в Арбитражном суде Нижегороской области. В настоящее время дело рассматривается в кассционной инстанции.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Тривес Трейд» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2017 году, компанией владеет Андрей Ольшангер. В 2020 году выручка поставщика составила 291,1 млн рублей, чистая прибыль – 5,1 млн рублей. Единоличным владельцем поставщика «Экотен» выступает Александр Осипов, в 2020 году дистрибьютор показал выручку 987,2 млн рублей и чистую прибыль 421,5 млн рублей.

Компанией «Малтри» владеют Владимир Малый и Яков Малый, в 2020 году компания выручила 667,5 млн рублей, чистая прибыль превысила 95,3 млн рублей. Еще одним санкт-петербургским поставщиком – ООО «Орто» – на 100% владеет Яков Малый, в 2020 году компания показала выручку 170 млн рублей и чистую прибыль 55,2 млн рублей. Юрлица московских ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед» находятся в стадии ликвидации.