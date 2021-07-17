Башкирский «Фармленд» купил у Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе 20 аптек в Москве

Уфимский «Фармленд» купил у A.v.e Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе 20 аптек, ранее входивших в сеть «Флория». Таким образом, «Фармленд» вышел на московский рынок, а A.v.e ушла из экономсегмента. Уфимский «Фармленд» купил у A.v.e Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе 20 аптек, ранее входивших в сеть «Флория». Таким образом, «Фармленд» вышел на московский рынок, а A.v.e ушла из экономсегмента.

Основатели «Фармленда» Олег Муров и Аделя Кальметьева стали в июне через ООО «Фармленд-центр» совладельцами ООО «Аптека Экономия 1», управляющего 20 аптеками в Москве и Московской области. Последние полтора года эти аптеки принадлежали сети A.v.e, которую развивают бывшие совладельцы «36,6» Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе.

В феврале 2020 года эти точки A.v.e выкупила у «Флории» Игоря Страмилова, сосредоточившего бизнес «Флории» в Чите. A.v.e позиционируется как премиальная аптечная сеть. На базе точек «Флории» A.v.e собиралась строить сеть аптек небольшого формата «Клик Аптека» с функцией выдачи интернет-заказов (ранее сеть развивалась под брендом «Экономия»).

Это первые аптеки «Фармленда», открытые в Московском регионе. На конец 2020 года сеть была представлена в семи регионах Приволжского и Уральского округов и насчитывала 1 320 аптек. Сумму сделки с A.v.e в «Фармленде» не раскрывают.

«Аптека Экономия 1» завершила 2020 год с выручкой 376,7 млн рублей и чистой прибылью 1,2 млн рублей, следует из данных СПАРК-Интерфакс.

В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2020 года «Фармленд» занял 9-е место с выручкой 35,5 млрд рублей, A.v.e – 67-е место с выручкой 1,9 млрд рублей.

Фото: avito.ru

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