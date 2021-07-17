Pfizer согласилась выплатить 345 млн долл. по делу о завышении цен на инжектор адреналина

Pfizer согласилась заплатить 345 млн долл. по делу о завышении цен на автоинжектор адреналина EpiPen. Компанию обвиняли в использовании антиконкурентных и несправедливых практик, которые позволяли компании сохранять монополию на рынке.

Компания Pfizer согласилась выплатить 345 млн долл. для урегулирования претензий потребителей, пишет Reuters. Потребители утверждали, что они переплатили за устройство от аллергических реакций EpiPen из-за антиконкурентной и несправедливой практики со стороны Pfizer и продающей его компании Mylan.

Предлагаемое групповое урегулирование было озвучено в заявлении федерального суда Канзас-Сити, штат Канзас. Сделка, требующая одобрения судьи, не разрешит иски к Mylan, суд над этой компанией должен пройти в январе.

По словам адвоката истцов Пола Геллера, они «рады, что Pfizer разрешила свою часть этого коллективного иска по поводу цены на EpiPen». EpiPen — это портативное устройство, которое направлено на лечение опасных для жизни аллергических реакций путем автоматического ввода дозы адреналина.

Судебный процесс последовал за общественным резонансом в 2016 году, после того как компания Mylan, владеющая правами на продажу и распространение устройств, подняла цену пары EpiPen до 600 долл. со 100 долл. в 2008 году.

В поданном иске к Mylan и Pfizer, производившую EpiPen для Mylan, компании обвинялись в антиконкурентном поведении, которое позволяло им сохранять монополию на рынке устройств и приносило прибыль. Урегулирование произошло после того, как в прошлом месяце окружной судья США Дэниел Крэбтри отклонил большую часть, но не все претензии к Mylan.

Остальные антимонопольные требования касаются патентного урегулирования, которое, по словам истцов, задержало запуск дженерикового автоинжектора адреналина. Mylan заявила, что «твердо уверена», что ее поведение было законным и способствовало конкуренции».

В 2017 году Mylan согласилась заплатить 465 млн долл., чтобы урегулировать претензии Министерства юстиции США, согласно которым компания завышали плату за EpiPen для правительства.

Ранее «ФВ» сообщал, что компания Mylan обвинила Teva в проведении антиконкурентной политики по поводу дженериков препарата от рассеянного склероза «Копаксон». Mylan утверждает, что Teva перевела рынок на более высокую дозировку препарата, что не позволило создать дженерики низкодозированного варианта.

Николай Соколов

pharmvestnik