Очередь на прививку вакциной «КовиВак» в Петербурге достигла 17 тыс. человек

Число желающих привиться от COVID-19 вакциной «КовиВак» в Санкт-Петербурге в два раза превышает количество доз препарата в городе. Приоритетное право на укол власти отдали медицинским работникам.

Отложенная запись на иммунизацию вакциной «КовиВак» в Санкт-Петербурге к 15 июля достигла 17 тыс. человек, сообщается в ежедневной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

«Сейчас на прививку приглашают тех, кто давно ожидает своей очереди. Также приоритетное право привиться «КовиВаком» получили медицинские работники. Поэтому на данный момент удовлетворить спрос в вакцине, превышающий поступившее количество доз, не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Согласно информации городского комитета по здравоохранению, привиться препаратом производства ФГБНУ им. М.П. Чумакова смогут не более 8,5 тыс. человек: в 45 пунктах вакцинации сегодня находится по 100–200 доз «КовиВака».

С начала массовой вакцинации в Санкт-Петербурге привились 790 тыс. человек, из них 750 тыс. — препаратом «Спутник V», 23 тыс. — «ЭпивакКороной» и 14 тыс. — «КовиВаком». В конце июня власти Петербурга объявили, что вакцина производства центра имени Чумакова в городе закончилась.

Из-за нехватки «КовиВака» 10 июля многочасовые очереди выстроились и в Москве. Завезенная партия в 12 тыс. доз закончилась за один день. Препарата по-прежнему нет в наличии.

Фото: gov.spb.ru

Юлия Куликова

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