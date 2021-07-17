В США отзывают солнцезащитные кремы Neutrogena и Aveeno от J&J из-за канцерогенов

Американские аптечные сети CVS Health, Walgreens Boots Alliance и розничная сеть Walmart начали убирать с полок магазинов солнцезащитные кремы от компании Johnson&Johnson, сообщает Reuters. Это произошло после того, как компания заявила, что обнаружила в своих продуктах вызывающие рак канцерогены.

В среду, 14 июля, J&J добровольно отозвала пять аэрозольных солнцезащитных кремов под брендами Neutrogena и Aveeno и посоветовала потребителям прекратить использование продуктов и выбросить их. Причиной стало обнаружение бензола в некоторых спреях в ходе внутренних испытаний. В число отозванных аэрозольных солнцезащитных кремов входят Neutrogena Beach Defense, Neutrogena Cool Dry Sport, Neutrogena Invisible Daily Defense, Neutrogena Ultra Sheer и Aveeno Protect + Refresh.

Отзыв последовал через два месяца после того, как интернет-аптека Valisure подала петицию в FDA, заявив, что обнаружила превышающий рекомендованный уровень бензола в более чем 10 продуктах, которые предназначены для защиты от солнечных ожогов, включая спреи и лосьоны.

В четверг Walmart заявил, что начал изымать зараженные товары и что покупатели могут отнести их назад в магазин с возвратом средств. CVS и Walgreens заявили, что отзывают продукты по таким же условиям.

CVS добавила, что прекратила продажи двух средств для лечения солнечных ожогов, которые были указаны в петиции Valisure. Другие обозначенные в петиции продукты, содержащие бензол выше рекомендованного уровня, производились Fruit of the Earth и Sunbum.

Reuters отмечает, что бензол классифицируется как вещество, которое, в зависимости от уровня и степени воздействия, может потенциально вызывать рак. J&J заявила, что бензол изначально не входил в состав ее солнцезащитных средств и расследует причину загрязнения.

«Мы не ожидаем, что ежедневное воздействие бензола в этих аэрозольных солнцезащитных продуктах в количествах, обнаруженных в ходе наших испытаний, приведет к неблагоприятным последствиям для здоровья», — заявили в компании.

Johnson&Johnson уже столкнулась с рядом судебных исков, связанных с опасной продукцией компании. К примеру, в июне Верховный суд США отклонил прошение J&J о пересмотре судебного решения, которое обязывает производителя выплатить 2,12 млрд долл. пациентам, пострадавшим от тальковой продукции компании. Истцы утверждали, что тальк J&J вызвал у них рак яичников.

В прошлом году J&J согласилась выплатить 1 млрд долл. для урегулирования судебных исков, возбужденных в связи с обвинением компании и ряда других предприятий по производству лекарственных средств в причастности к опиоидному кризису в США. Ранее с американскими штатами компания урегулировала иски на 4 млрд долл.

Николай Соколов

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