Находящаяся под следствием женщина продавала запрещенные БАД

В Москве осудили жительницу Подмосковья и ее сообщников за продажу БАД для похудения с сибутрамином. После того как ее задержали с поличным, женщина лишь нарастила объемы продаж — она продолжила распространять БАД от имени задержавшей ее сотрудницы полиции. Общий объем изъятого при обысках сильнодействующего вещества превысило один килограмм.

Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными троих участников организованной группы в распространении БАД для похудения, содержащих сильнодействующее запрещенное вещество сибутрамин, сообщает «МВД Медиа». По версии следствия, руководитель салона красоты продавала по почте, курьерами и при личных встречах биологически активные добавки для похудения. Для этого она привлекла работницу студии красоты.

После того как под видом покупателя сотрудник полиции купил БАД с запрещенным веществом, женщин задержали. В ходе обысков у них обнаружили капсулы и таблетки, содержащие в общей сложности 560 г сибутрамина. Уголовное дело возбудили по ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), с подозреваемых взяли подписку о невыезде.

Находясь на свободе, женщина продолжила распространять БАД от имени задержавшей ее сотрудницы полиции. В качестве сообщника она привлекла своего мужа. При проведении повторного обыска у нее обнаружили множество сумок, емкостей, коробок с заводскими упаковками, внутри которых находились капсулы и таблетки. Экспертизой установлено, что в состав 4402 капсул входит сильнодействующее вещество сибутрамин массой более 1,1 кг.

Было возбуждено еще одно уголовное дело, подозреваемых поместили под домашний арест.

Организатор приговорена к лишению свободы сроком на 2 года 10 месяцев в колонии общего режима. Но с учетом срока ареста суд посчитал наказание отбытым. Ее сообщников приговорили к 1 и 2 годам условно с испытательным сроком 1 и 3 года.

Сибутрамин – сильнодействующее вещество, которое запрещено к распространению в России. Это вещество является сильным стимулятором центральной нервной системы, что связано с его влиянием на стволовую часть мозга. После употребления средств для коррекции веса, содержащих сибутрамин, возникают побочные эффекты: бессонница, головная боль, беспокойство (состояние тревоги), изменение вкуса, замедление реакций. Также этот препарат отрицательно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Постепенно развивается привыкание человека к этому препарату.

Фото: МВД Медиа

Ринат Васбеев

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