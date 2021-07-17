Суд продлил арест Колотиловой и Покидышевой до 26 сентября

Арест экс-директора фармдепартамента Минпромторга Ольги Колотиловой и замглавы того же департамента Ольги Покидышевой, обвиняемых в мошенничестве, продлен до 26 сентября.
Ольга Колотилова и Ольга Покидышева останутся под стражей до 26 сентября, сообщили «ФВ» в пресс-службе Басманного районного суда Москвы. Задержанных подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
В мае Колотилова и Покидышева были заключены под стражу до 19 июля. Подробности дела пока не раскрываются, но, как сообщали СМИ, оно может быть связано с реализацией программы «Фарма-2020» и хищением средств при исполнении госконтрактов на фармпрепараты.
В июле защита подозреваемых пыталась оспорить арест, но Мосгорсуд не удовлетворил апелляции. Вчера, 15 июля, Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения до 26 сентября.
|
Ольга Колотилова занимала должность директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли с июля 2014 по март 2017 года. 10 апреля 2017 года вступила в должность заместителя губернатора Новгородской области. В 2021 году была назначена его советником.
Руслан Мавлиханов
pharmvestnik