Суд продлил арест Колотиловой и Покидышевой до 26 сентября

Арест экс-директора фармдепартамента Минпромторга Ольги Колотиловой и замглавы того же департамента Ольги Покидышевой, обвиняемых в мошенничестве, продлен до 26 сентября.

Ольга Колотилова и Ольга Покидышева останутся под стражей до 26 сентября, сообщили «ФВ» в пресс-службе Басманного районного суда Москвы. Задержанных подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В мае Колотилова и Покидышева были заключены под стражу до 19 июля. Подробности дела пока не раскрываются, но, как сообщали СМИ, оно может быть связано с реализацией программы «Фарма-2020» и хищением средств при исполнении госконтрактов на фармпрепараты.

В июле защита подозреваемых пыталась оспорить арест, но Мосгорсуд не удовлетворил апелляции. Вчера, 15 июля, Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения до 26 сентября.

Ольга Колотилова занимала должность директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли с июля 2014 по март 2017 года. 10 апреля 2017 года вступила в должность заместителя губернатора Новгородской области. В 2021 году была назначена его советником.

Руслан Мавлиханов

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