В Кремле назвали условие признания иностранных вакцин от COVID-19 в России

Россия готова признать иностранные сертификаты о вакцинации и сами препараты в случае, если другие страны сделают аналогичные шаги по отношению к российским вакцинам и документам о прививках. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс». По его словам, страны должны признать вакцины против COVID-19 по принципу взаимности, однако пока решения этого вопроса нет.

«Здесь необходимо встречное движение. Мы не можем ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», — сказал Песков.

По его словам, Россия также приветствовала бы решение зарубежных регуляторов признать российские вакцины против COVID-19.

Накануне пресс-секретарь президента сообщал, что в России достаточно собственных препаратов против коронавируса и вопрос ввоза иностранных вакцин в страну не обсуждается. Песков подчеркнул, что Россия и Евросоюз намерены обсуждать взаимное признание вакцин, и выразил надежду, что стороны смогут решить эту проблему.

Григорий Дубов

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