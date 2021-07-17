Кабмин уточнил попадающий под льготы по НДС перечень медизделий

Правительство России уточнило перечень медизделий, подпадающий под льготы на налог на добавленную стоимость (НДС). Поправки внесены в постановление №1042 от 30 сентября 2015 года.

Кабмин дополнил перечень категориями «инструменты для имплантирования ортопедических протезов» (под кодом ОКПД2 32.50.13.132), «инструменты и приспособления офтальмологические прочие» (код 32.50.13.129), «анестезиологические наборы, за исключением хирургических» (код 32.50.13.150), «оборудование для подведения анестезиологических и респираторных газов» (код 32.50.21.124), «нейрологические» (код 32.50.50.130) и «изделия для оториноларингологии (код 32.50.50.150), а также экраны защиты и ограничители излучения» (код 32.99.11.192). Из категории «корригирующие очки» (32.50.42.110) исключены изделия с нулевой оптической силой по всем возможным параметрам.

Отмечается, что корригирующие очки для коррекции зрения перенесены из первой во вторую часть перечня, а из-под действия льгот выведены линзы и очки, оптическая сила которых по всем параметрам SPH (сферическая рефракция), CYL (цилиндрическая рефракция), ADD (дополнительная рефрация — аддидация) и призма (Prisma), измеряемым в диоптриях, равны нулю.

gxpnews