Британский регулятор оштрафовал фармкомпании на $360 млн за завышение цен

Британский регулятор по вопросам конкуренции оштрафовал более 10 фармацевтических фирм на рекордную сумму в 260 млн фунтов стерлингов ($360 млн) за завышение цены на закупку таблеток гидрокортизона для Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает Reuters. Стоимость препарата выросла с 70 до 88 фунтов стерлингов за упаковку меньше чем за восемь лет.

Согласно заявления британского Управления по защите конкуренции и рынкам, компании также покупали потенциальных конкурентов с целью удержать их от выхода на рынок, повышали цены на препараты, будучи единственными поставщиками и боролись с конкурентами.

«Это были вопиющие нарушения закона, которые искусственно подняли траты NHS, таким образом сокращая бюджет, который должен был пойти на лечение пациентов, — заявил генеральный директор регулятора Андреа Косчелли. — Предпринятые нами меры послужат предупреждением для любой другой фармацевтической компании, планирующей использовать NHS».

Регулятор оштрафовал Actavis UK, Auden Mckenzie, Allergan Plc, Accord Healthcare, Intas Pharmaceuticals, Waymade Plc, Amdipharm, Advanz Pharma и некоторые компании Cinven. Auden Mckenzieи Actavis UK.

gxpnews