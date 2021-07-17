Россия начала закупать медицинский кислород за рубежом

Задействованы все возможности по обеспечению медицинским кислородом за счет внутренних ресурсов – заводы в России работают на полную мощность, помогают промышленные предприятия, Минобороны, Роскосмос, заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции министр промышленности РФ Денис Мантуров. Для срочных поставок уже начались закупки кислорода из Казахстана, Финляндии, ведутся переговоры о поставках из-за рубежа на постоянной основе. Задействованы все возможности по обеспечению медицинским кислородом за счет внутренних ресурсов – заводы в России работают на полную мощность, помогают промышленные предприятия, Минобороны, Роскосмос, заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции министр промышленности РФ Денис Мантуров. Для срочных поставок уже начались закупки кислорода из Казахстана, Финляндии, ведутся переговоры о поставках из-за рубежа на постоянной основе.

Четыре основных производителя кислорода в стране – «Криогенмаш», «Эр Ликид», «Линде» и «Эйр Продактс Газ» – работают «с предельной загрузкой», сообщил Мантуров. Предприятия более 90% мощностей перевели на выпуск медицинского кислорода и поставляют почти три четверти всего производимого в России объема.

Кроме того, ряд металлургических, нефтеперерабатывающих, судостроительных предприятий по просьбе Минпромторга выделил под нужды системы здравоохранения более 100 тонн суточного объема технического кислорода. Его перерабатывают в медицинский 13 производственных площадок.

Минобороны поставляет с военных аэродромов до 30 тонн кислорода в сутки, еще 200 тонн выделил Роскосмос.

«Параллельно мы прорабатываем возможность импорта медицинского кислорода, чтобы нивелировать любые возможные риски и, самое главное, оптимизировать логистику», – сказал Мантуров.

Россия уже начала закупать кислород в соседних странах. Для южных регионов страны закуплено 100 тонн кислорода из Казахстана, еще столько же придет к концу июля. Для обеспечения срочных поставок из Казахстана Минобороны готово предоставить в безвозмездное пользование свободные железнодорожные цистерны – проект соответствующего распоряжения внесен в правительство, указал министр.

Для северо-западных и западных регионов страны отдельными партиями по 20 тонн загружается медицинский кислород из Финляндии. Минпромторг, по словам Мантурова, ведет переговоры о поставках на постоянной основе объемом 240 тонн в месяц.

Для обеспечения регионов Сибири и Дальнего Востока планируется закупать сжиженный кислород из Китая – варианты сейчас отрабатываются, сказал министр.

В стационарах на лечении находятся 191 тысяча человек с COVID-19, за неделю рост числа госпитализированных составил 9,5%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Число пациентов, нуждающихся в ИВЛ, выросло за тот же период на 7,5%, всего по стране 5,2 тысячи человек находятся в палатах интенсивной терапии на койках реанимации.

Число регионов с острой ситуацией по нехватке медицинского кислорода сократилось с девяти до пяти, уточнил Мантуров, не назвав анализируемый период. Сейчас остро нуждаются в помощи Алтайский и Забайкальский края – туда организованы поставки из Кемеровской и Омской областей, Хабаровского и Красноярского краев.

Минпромторг в начале июля попросил российские металлургические компании снизить потребление технического кислорода, чтобы производители медицинского газа смогли его увеличить, сообщал РБК. В ведомстве тогда ответили, что медицинский кислород поступает в российские регионы в необходимом количестве, но анализируются возможности дополнительного наращивания резервов в случае ухудшения ситуации.