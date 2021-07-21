В Тульской области сменился министр здравоохранения

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Тульской области с 20 июля стал зампред правительства региона, экс-глава Минздрава Московской области Дмитрий Марков. Он сменил Алексея Эрка, бывшего главой ведомства с октября 2019 года. Причины отставки Эрка не уточняются. Марков будет совмещать посты до утверждения кандидатуры руководителя министерства в Минздраве РФ.

Об этом сообщают местные СМИ. Официально информация пока не подтверждена.

Дмитрий Марков в 1994 году окончил Чувашский государственный университет. С 2003 по 2012 год занимал пост начальника Управления здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары. В 2012 году был назначен на пост главного врача в республиканской больнице скорой медицинской помощи.

В 2013 году губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Дмитрия Маркова на должность первого заместителя министра здравоохранения региона. Через три года Марков возглавил ведомство, а в 2018 году покинул пост в связи с истечением срока полномочий. В апреле 2019 года по приказу ФСС РФ стал управляющим Московского областного регионального отделения фонда.

Зампредом правительства Тульской области Марков стал в августе 2020 года. В этой должности он курирует сферу здравоохранения и обеспечивает взаимодействие с территориальными управлениями Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Также он работает с фондами ОМС, социального страхования и Главным бюро медико-социальной экспертизы.

Алексей Эрк занял пост министра здравоохранения Тульской области в октябре 2019 года. Он окончил РязГМУ им. академика И.П. Павлова по специальности «стоматология». В 2011 году стал врачом-экспертом Минздрава Тульской области, а с 2014 года – главным внештатным специалистом. В июле 2021 года указом президента РФ Владимира Путина Алексей Эрк был награжден орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения COVID-19.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции и в связи с нагрузкой на систему здравоохранения в 2020 году главы профильных министерств, департаментов и комитетов сменились в 30 регионах России. Кадровые перестановки продолжились и в 2021 году. Так, 15 июля и. о. министра здравоохранения Ульяновской области был назначен Александр Гашков, с января 2021 года занимавший пост и. о. первого заместителя главы ведомства. Он сменил на посту и. о. руководителя регионального Минздрава Анну Минаеву, временно назначенную на эту должность в апреле после ухода Виктора Мишарина.