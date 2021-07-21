Голикова: на создание «санитарного щита» в России до 2024 года потребуется 30 млрд рублей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщила, что до 2024 года на создание «санитарного щита» для реализации закона «О биологической безопасности» потребуется 30 млрд рублей. Разработать и создать в стране такой «щит» в апреле 2021 года потребовал президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщила, что до 2024 года на создание «санитарного щита» для реализации закона «О биологической безопасности» потребуется 30 млрд рублей. Разработать и создать в стране такой «щит» в апреле 2021 года потребовал президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

«Еще один урок пандемии – необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Без этого невозможно сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие. Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «Санитарный щит». <…> На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей», – сообщила Голикова президенту. Она уточнила, что результатом реализации проекта должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и предотвращение их распространения.

Планируется, что проект «Санитарный щит» позволит разрабатывать тест-системы для новых инфекций за четыре дня, а вакцины против них – за четыре месяца. Помимо этого, в соответствии с проектом будет укреплен санитарно-карантинный контроль на границах, который позволит предотвращать завоз инфекций в страну, не вводя ограничения для граждан. Уже к 2024 году, по словам вице-премьера, более чем в 240 пунктах пропуска будут обеспечены возможности для экспресс-диагностики. Уточняется, что для этого модернизированы существующие лаборатории и созданы новые.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон №492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации», внесенный в Госдуму Правительством РФ еще в декабре 2019 года. Большинство норм закона вступили в силу 30 декабря 2020 года, некоторые положения документа вступят в силу в течение 2022 года.

В ходе послания Федеральному собранию в апреле 2021 года Владимир Путин упомянул о «санитарном щите», который необходимо создать, так как правовые основы для этого уже прописаны в законе. Президент подчеркивал, что Россия должна быть готова разрабатывать собственные тест-системы для любых инфекций в течение четырех дней. Также он указал на необходимость обеспечения независимости России в производстве вакцин, субстанций для фармацевтики, лекарств от инфекций с максимальным использованием российского оборудования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в мае 2021 года рассказал, что разработка «санитарного щита» уже ведется. «Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного «санитарного щита» нашей страны, о котором президент говорил в своем послании», – отметил премьер, выступая в Госдуме.