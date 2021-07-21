«Нетканика» за 429 млн рублей расширит производство материалов для СИЗ

«Нетканика» вложит 429 млн рублей в расширение производства и создание новой линии по выпуску нетканых материалов, в том числя для средств индивидуальной защиты (СИЗ), детской и взрослой гигиены. Большая часть суммы – 300 млн рублей – предоставлена в качестве льготного займа от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. «Нетканика» вложит 429 млн рублей в расширение производства и создание новой линии по выпуску нетканых материалов, в том числя для средств индивидуальной защиты (СИЗ), детской и взрослой гигиены. Большая часть суммы – 300 млн рублей – предоставлена в качестве льготного займа от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Компания намерена расширить существующее производство и инвестировать в создание новой линии по выпуску нетканых материалов с высокими барьерными свойствами – спанбонд, мельтблаун и спанмелт. Выпускаемое «Нетканикой» сырье используется для изготовления СИЗ – масок и защитных костюмов для медицинского персонала, а также средств детской и взрослой гигиены.

В компании рассчитывают нарастить выручку на 20%, а также снизить зависимость российской индустрии от импорта профильной продукции. На предприятии будут созданы 25 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит 429 млн рублей, из которых 129 млн рублей – собственные средства компании.

ООО «Нетканика» один из крупнейших производителей нетканых материалов – спанбонда, спанмельта и мельтблауна, используемых для производства СИЗ. Мощность предприятия составляет 1 млрд кв. м нетканого материала в год, производственный комплекс базируется в Троицком административном округе Москвы.

Как сообщили Vademecum в компании, ООО «Нетканика» на 100% принадлежит инвестиционному товариществу «Фонд Инваста I». В 2020 году компания выручила 3,402 млрд рублей, чистая прибыль составила 739,2 млн рублей.

Фото: Нетканика

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