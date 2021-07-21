Правительство РФ направит 250 млн рублей на закупку медоборудования для перинатального центра в Грозном

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение №1933-р от 15 июля 2021 года о выделении из резервного фонда правительства 249,9 млн рублей на закупку дополнительного медицинского оборудования для Республиканского перинатального центра в Грозном. Решение было принято по итогам рабочей поездки Мишустина в Чечню в апреле 2021 года.

В 2021 году в перинатальный центр закупят дополнительные аппараты ИВЛ, КТ и МРТ для новорожденных, транспортный инкубатор для перевозки детей из других медицинских учреждений. Кроме того, центр получит передвижной и стационарный цифровые рентгеновские аппараты, систему для плазмообмена, анализаторы для проведения пренатального и неонатального скрининга, а также оборудование для проведения дезинфекции.

«Дооснащение перинатального центра поможет повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для беременных и новорожденных, расширить спектр оказываемой хирургической и экстренной помощи, снизить показатели младенческой смертности в регионе», – отметили в правительстве.

Михаил Мишустин посещал Республиканский перинатальный центр в Грозном в апреле 2021 года. Тогда врачи медучреждения рассказали премьер-министру о нехватке важного медицинского оборудования. Мишустин поручил Минздраву, Минфину и Минэкономразвития рассмотреть и утвердить совместно с региональными властями перечень необходимого оборудования, а затем внести в правительство проект распоряжения о выделении из резервного фонда средств на его закупку.

В Республиканском перинатальном центре оказывается медпомощь по профилям «акушерство и гинекология», «неонатология», «анестезиология-реаниматология», «трансфузиология», «ультразвуковая диагностика». В структуру центра входит родильный дом, клинико-диагностическое отделение, медико-генетическая лаборатория.

За последние несколько месяцев Михаил Мишустин в составе правительственной делегации побывал в более десяти субъектов РФ. Почти в каждом из регионов он посещал различные медицинские учреждения, после чего появлялись тематические поручения о финансовой помощи клиникам.

В частности, в июне премьер поручил Минздраву, Минфину и Минэкономразвития проработать вопрос о выделении из резервного фонда 77 млн рублей на оснащение Городской поликлиники №1 им. С.М. Кирова в Ульяновской области необходимым оборудованием. Еще 204 млн рублей должны направить на закупку медоборудования для Ульяновской областной детской больницы им. Ю.Ф. Горячева.