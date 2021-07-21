Минздрав предлагает упростить отпуск наркотических лекарств для инкурабельных пациентов

Министерство здравоохранения России разработало новые правила отпуска лекарств, согласно которым ухаживающие за неизлечимо больными смогут без доверенности получать для них наркотические и психотропные препараты. Проект приказа опубликован на сайте regulation.gov.ru. Приказ должен вступить в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

Согласно проекту приказа «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения», наркотические и психотропные лекарства для инкурабельных больных отпускаются, как и раньше, при предъявлении удостоверяющего личность документа или доверенности. В нем говорится, что если пациент находится «на завершающем этапе жизни» и не может оформить доверенность, то она не обязательна при отпуске препаратов гражданам, ухаживающим за ним.

В случае принятия законопроекта, при получении препарата необходимо будет иметь на руках рецепт на лекарство, свой паспорт и документ, подтверждающий состояние больного, заверенный в больнице.

Также министерство включило в правила положения ведомственного приказа №735н (который утрачивает силу в случае подписания документа), разрешающего медицинским организациям с лицензией на фармдеятельность и их обособленным подразделениям (амбулаториям, фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, центрам семейной практики) отпускать лекарства в сельских поселениях, где нет аптечных пунктов.

Документ разработан во исполнение поручения вице-премьера Татьяны Голиковой от 28 июля 2020 года.

gxpnews